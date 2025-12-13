Buena afluencia de público en el primer día de la estradense Feira de Antigüedades y del Salón Motor Classic

El recinto ferial estradense abrió este sábado sus puertas al público en una edición que termina el domingo de la Feira de Antigüedades y del Salón Motor Classic, con la participación de más de cuarenta firmas expositoras de venta directa. Al hilo, treinta firmas entre particulares, clubes y asociaciones exponen sus vehículos clásicos. Así, del total del espacio expositivo ocupado, el 66% corresponde al Salón Motor Classic y el 34% a la Feria de Antigüedades y Artesanía.

Además, la organización hace constar que el 50% de los expositores proceden de la provincia de Pontevedra, seguidos por un 19% de A Coruña, un 9% de Ourense y un 6% de Lugo. El 16% restante procede del resto de España (como Asturias o Madrid, entre otros). La mayor parte de los vehículos mostrados serán automóviles y tractores, aunque también se cuenta con una muestra más reducida de motocicletas y bicicletas.

Algunos automóviles clásicos entre los expuestos en A Estrada / Feira do Moble da Estrada

Coincidiendo con el cierre de la muestra, el domingo, se sortearán dos cestas de Navidad entre los asistentes y se hará entrega de los diplomas acreditativos de participación en la exposición de vehículos clásicos. El recinto permanecerá abierto en horario ininterrumpido de once a veinte horas, y la entrada será válida para ambos días.

El Salón Motor Classic ocupa dos pabellones de exposición de vehículos clásicos y cuenta con un mercadillo de piezas, recambios, accesorios y complementos del motor. La exposición de vehículos clásicos estará compuesta mayoritariamente por automóviles, tractores y autobuses, seguidos de una muestra más reducida de motocicletas y bicicletas. Los visitantes que se acerquen con sus vehículos clásicos (automóviles, motocicletas o bicicletas) contarán con un aparcamiento específico dentro del propio recinto y acceso gratuito a la muestra.

Club 127 de Galicia

En esta, la primera jornada de la muestra, la exposición de clásicos está arropada por la presencia del Club 127 de Galicia, que expondrá en el exterior del recinto cuarenta vehículos clásicos de esta marca y modelo, si bien solo en horario de mañana. Numerosos particulares colaboran con la muestra expositiva del Salón Motor Classic aportando sus vehículos, que estarán complementados por la participación de diversos clubes, talleres y empresas privadas, entre los más destacados: Escudería Clásicos O Toxo, Club A.V.A., Club Seat 127 Galicia y Agamac.

Público en el exterior del recinto, donde también se mostraron vehículos / Feira do Moble de Galicia

Por su parte, la empresa Autocares Rías Baixas muestra al público dos autobuses históricos. El primero es un Pegaso Comet 5061 del año 1963, fabricado para que la compañía Iberia trasladara a los pasajeros desde la terminal de aviones al aeropuerto de Madrid-Barajas. Este autobús fue adquirido en 1973 por la empresa Cuiña y ha sido restaurado y utilizado en la grabación de películas como 'Todo es silencio', 'Vivir es fácil con los ojos cerrados' y 'Un hombre de acción'. El segundo ejemplar es un Setra S-100 de 1968, fabricado en Alemania. Fue un modelo de lujo en su época y representativo del diseño y la tecnología puntera de los años sesenta. Es un vehículo autoportante, con motor trasero, ocho velocidades, frenos y suspensión delantera independiente. Aparece filmado en películas como 'Cariñena' y 'Vino del mar', entre otras.

Dos autobuses clásicos presentes en el ferial / Feira do Moble de Galicia

La Feria de Antigüedades ocupa el pabellón 6, con un total de veinticinco firmas expositoras procedentes de Galicia. En ella se puede encontrar mobiliario, porcelana, numismática, libros, decoración, herramientas y aperos de labranza. La provincia de Pontevedra, con un 50%, respalda mayoritariamente la muestra. A Coruña aporta un 19% de las firmas, Ourense y Lugo contribuyen con un 9% y un 6% respectivamente, y el resto del Estado está representado con un 16%.

Valoración de la primera jornada

En cuanto a la valoración de la apertura de este sábado, como antes se confirmaba, logró atraer a un gran número de visitantes al Recinto Feiral da Estrada, refrendando la buena acogida de esta doble cita expositiva, ya consolidada en el calendario ferial estradense. Las antigüedades continúan gozando del beneplácito de su público fiel, mientras que la exposición de vehículos clásicos, tanto en el interior como en el exterior, supera el centenar de ejemplares pertenecientes a clubs, asociaciones, empresas privadas y particulares.

Durante esta primera jornada, el Club Seat 127 de Galicia sorprendió al público con su amplia colección de vehículos, la mayor parte de ellos catalogados como históricos. Además, a las 13:30 horas, el club se desplazó con la totalidad de sus turismos hasta la Praza do Concello, donde permanecieron estacionados mientras sus integrantes aprovecharon para almorzar en el restaurante Manxares. Esta iniciativa contribuyó a acercar la muestra al corazón de la villa y a dinamizar la hostelería local, poniendo de manifiesto que el certamen no solo tiene un carácter expositivo, sino también económico y social. A media tarde se entregaban los diplomas acreditativos a todas las personas participantes que aportaron sus vehículos clásicos a la muestra. Coincidiendo con el cierre de la jornada, a las ocho de la tarde, la Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada realizará el sorteo de dos cestas de Navidad entre los visitantes.

El aparcamiento habilitado para vehículos clásicos se convirtió también en una zona expositiva adicional muy concurrida, complementando los dos pabellones principales de exposición. En cuanto a la afluencia, la mayor parte del público se concentró en las horas centrales de la mañana y de la tarde, alrededor de las doce y de las dieciocho horas respectivamente, manteniendo el recinto una presencia constante de visitantes durante toda la jornada.

Magariños valora

Entre los aspectos más valorados por los asistentes destacan la exposición de vehículos, el mercadillo de piezas, recambios y accesorios, así como la Feira de Antigüidades. El responsable del recinto ferial, Manuel Magariños, subraya especialmente la colaboración desinteresada de clubs, asociaciones y particulares, que aportan lo mejor de sus colecciones, otorgándole a la muestra una especial distinción. Destaca, de manera especial, la participación del Club Seat 127 de Galicia, desplazado desde Lugo con más de cincuenta vehículos, en su mayoría históricos.

El mundo de las antigüedades y del coleccionismo continúa seduciendo a su público por la variedad, calidad y precio del producto expuesto: mobiliario en maderas nobles, decoración, libros, relojes, cuadros, lámparas, escultura, porcelana, cristalería, máquinas de escribir, almoneda y otros elementos para el hogar con una clara pincelada de distinción. En la zona de exposición de vehículos clásicos, interior y exterior, se exhibieron más de un centenar de ejemplares, incluyendo turismos, tractores, autobuses, motocicletas y bicicletas. Por su parte, el aparcamiento específico para usuarios que acudieron con sus vehículos clásicos supuso una nueva zona expositiva que completó la oferta global de la muestra.

Público este sábado entre los puestos de la feria de antigüedades en A Estrada / Cedida

Este ferial incluye servicio de cafetería y comida, ofreciendo platos tradicionales como pulpo y churrasco, entre otros, lo que facilita la permanencia de los visitantes durante toda la jornada y mejora la experiencia global del evento. La mayor parte de las firmas expositoras, tanto de venta directa como entidades colaboradoras, repiten participación respecto a ediciones anteriores, lo que confirma la buena acogida del certamen. En esta edición, la venta directa cuenta mayoritariamente con firmas procedentes de Galicia, complementadas con otras llegadas de comunidades como Madrid o Asturias. El recinto ferial permanecerá abierto al público en horario ininterrumpido de once a veinte horas. La entrada es válida para los dos días de duración del certamen.

Como curiosidad, destaca la presencia de un Mercedes-Benz de 1968, fabricado en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, diseñado para usos múltiples agrícolas, militares e incluso como quitanieves, perteneciente a la segunda generación de este modelo.