A Estrada impulsa un área verde en su orilla del Xirimbao para dar continuidad a la teense

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, aprovechó su última reunión con la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, para pedir la colaboración de este departamento autonómico e implementar la construcción de un área de esparcimiento a la orilla del río Ulla de la parroquia estradense de Couso, concretamente en el coto de pesca de O Xirimbao, por 100.000 €.

La iniciativa busca aprovechar el potencial turístico que para el municipio brinda el singular puente colgante que, sobre las aguas del Ulla, conecta los vecinos concellos de A Estrada y Teo, dándole continuidad a los espacios de ocio coruñés y pontevedrés. Louzao explicó que el proyecto encaja esta área recreativa sobre la parcela que el Concello obtuvo en este enclave tras la parcelaria Monte Val do Vea II, situada justo en el acceso al puente colgante del Xirimbao desde la ribera estradense.

Puesta en valor de la pasarela

De hecho, el nombre escogido para el futuro espacio sería el de Pasarela Xirimbao. El fin último de la iniciativa es dignificar este entorno y mejorar su aprovechamiento, poniéndolo al servicio de los visitantes al coto salmonero.

Plano del área recreativa Pasarela do Xirimbao en A Estrada, con el río Ulla en la parte superior / Concello

El alcalde recordó que la iniciativa municipal da continuidad al trabajo que ya viene realizando la Xunta en este enclave con las obras de recuperación de la propia pasarela, uno de los grandes atractivos turísticos de la zona por el hecho de combinar la singularidad de la infraestructura con la belleza del paisaje fluvial en el que se enmarca desde hace décadas.

Petición vecinal

En este contexto, el regidor señaló que los vecinos pedían un área turística en la desembocadura del puente, como ocurre al otro lado del río. «A falta de espazo público foi remediado no marco desta concentración parcelaria», observó. Se va a mejorará la accesibilidad, con senderos de arena-cemento color tierra y un paseo accesible, con muretes de un metro en granito y pendiente máxima del 6 %. La intervención se completa con la dotación de mobiliario en un espacio natural que mantendrá su actual arbolado.