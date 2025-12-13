Informan de las ayudas al sector desde el taller de artesanía Silvereira de Ames
Este año fueron 82 los obradoiros, más dos asociaciones profesionales y cuatro ayuntamientos, los que se repartieron 244.000 euros
Belén do Campo visitó las instalaciones maianas donde se combinan técnicas tradicionales con el uso de herramientas digitales
La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, visitó el taller de artesanía Silvereira Deseño de Ames para destacar el «impulso» que suponen las ayudas de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración para la promoción y comercialización de la artesanía gallega.
El obradoiro, ubicado en Raíces, especializado en joyería en plata de ley y madera, recibió varios apoyos al amparo de esta línea de ayuda en los últimos tres años. Además, este artesano contó, en los últimos años, también con apoyos de la Dirección Xeral de Comercio de cara a dar alas a su digitalización y del programa de Comercio Circular para la puesta en marcha de iniciativas de comercio sostenible.
La delegada recordó que en este 2025, un total de 82 talleres inscritos en el Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia, junto con dos asociaciones profesionales y cuatro ayuntamientos, resultaron beneficiarios de estas ayudas, que suman más de 244.000 euros. Y para el 2026, está prevista la misma cantidad de fondos, así como un millón de euros para la formación para aprendices.
Silvereira Deseño combina las técnicas tradicionales con el uso de herramientas digitales, como el diseño asistido por ordenador y el corte láser, manteniendo el trabajo manual como seña de identidad. Sus creaciones, realizadas con maderas autóctonas como el aliso, destacan por su estilo propio y por la apuesta por una joyería de estilo contemporáneo.
- Santiago tendrá vuelo directo a Cork: Aer Lingus operará dos frecuencias semanales a partir del año que viene
- Una familiar del desaparecido viaja a Muxía con llaves del coche para inspeccionarlo
- Fallece Francisco Barreiro, el doctor que impulsó la Cirugía Mayor Ambulatoria en el CHUS
- Segundo día de huelga de buses en Santiago: los piquetes permiten salir a los urbanos que llegan al Hospital Clínico y al de Conxo
- Dos septuagenarios pierden la vida al impactar un coche contra un camión en Arzúa
- Nueva jornada de huelga de los autobuses urbanos de Santiago: consulta los servicios mínimos
- La brutal paliza al camarero del pub Bloom de Santiago salta a la escena nacional
- El mayor mercado de moda vintage aterriza en Santiago: miles de prendas de ropa de marca a tan solo 9 euros