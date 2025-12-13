SERVIZOS
O BNG demanda o reforzo da liña de autobuses entre Carballo e A Coruña
Denuncia que se prioriza o embarque de quenes viaxan ata Fisterra
As carencias no servizo de transporte público entre Carballo e A Coruña chegarán de novo ao Parlamento da man do BNG, que solicitará o reforzo das liñas directas «establecendo máis frecuencias que partan das dúas estacións, nomeadamente nas franxas horarias de maior demanda».
Ademais, pedirán á Xunta que lle comunique á empresa concesionaria do servizo «que non está permitido establecer prioridades de embarque no transporte público».
Unha petición amparada nas queixas dos usuarios que «cando queren desprazarse da Coruña a Carballo non se respecta a orde de chegada na cola de embarque, senón que a empresa prioriza ás persoas que viaxan até o final da ruta a Fisterra, excluíndo ás que se dirixen a destinos intermedios», subliñan.
Por iso, dende o BNG piden tamén que a Xunta «adopte as sancións e as penalidades contractuais que procedan polos feitos acontecidos e confirmados pola propia empresa».
Os nacionalistas din ademais que quenes viaxan de Carballo a Coruña, dado que os autobuses dispoñen «de moi poucas prazas», moitas veces deben esperar á seguiente viaxe, xa que os buses proveñen da Costa da Morte e chegan coa maioría das prazas cubertas. Moitas das alternativas non son directas e duplícanse os tempos.
- Santiago tendrá vuelo directo a Cork: Aer Lingus operará dos frecuencias semanales a partir del año que viene
- Una familiar del desaparecido viaja a Muxía con llaves del coche para inspeccionarlo
- Fallece Francisco Barreiro, el doctor que impulsó la Cirugía Mayor Ambulatoria en el CHUS
- Segundo día de huelga de buses en Santiago: los piquetes permiten salir a los urbanos que llegan al Hospital Clínico y al de Conxo
- El aeropuerto de Santiago agudiza su crisis tras la salida de Ryanair: 2.600 viajeros menos al día
- Dos septuagenarios pierden la vida al impactar un coche contra un camión en Arzúa
- Natalia Dicenta, de vuelta en Santiago: «Tuvimos casa en Galicia y para Lola y para mí, esta tierra es muy querida»
- Nueva jornada de huelga de los autobuses urbanos de Santiago: consulta los servicios mínimos