Padrón vuelve a licitar la obra de la guardería y el PP reprocha la pérdida de la subvención

La demora en las obras de reparación de la escuela infantil de Padrón ha vuelto a enfrentar al Gobierno socialista con la oposición del PP. Así, y si el regidor recordaba que tendrán que repetir el proceso porque no se presentó nadie, los populares ponían el foco «na perda da subvención de 396.000 euros por culpa da súa xestión».

Desde el PP, asimismo, alertaban de la posibilidad de que también caiga en saco roto otra ayuda, de 320.000 euros, para reformar la plaza de abastos. Y a juicio del portavoz popular Ángel Rodríguez «vai polo mesmo camiño».

Rodríguez Conde recuerda que el actual gobierno de Anxo Arca «presumiu da súa capacidade de captación de fondos externos ao conseguir a achega para a escola infantil”, si bien ahora «tócalle asumir que a súa incapacidade e unha nefasta xestión non só van supoñer un retraso evidente na execución do proxecto, co consecuente prexuízo ás familias, senón que privarán ás arcas municipais de recibir uns fondos tan importantes», subrayaba. Asimismo, tilda de «ridículas» las «piruetas dialécticas do alcalde e da concelleira responsable da área para intentar xustificar a perda».

El alcalde Anxo Arca, a su vez, anunciaba que ya ultiman una nueva licitación –previsiblemente, se ejecutará a comienzos de 2026–, «polo que volverase a solicitar dita a subvención», y achaca el problema a la falta de mantenimiento del PP.