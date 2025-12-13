Padrón vuelve a licitar la obra de la guardería y el PP reprocha la pérdida de la subvención
El regidor socialista afirma que el proceso quedó desierto
La oposición oposición ve incapacidad en la gestión
La demora en las obras de reparación de la escuela infantil de Padrón ha vuelto a enfrentar al Gobierno socialista con la oposición del PP. Así, y si el regidor recordaba que tendrán que repetir el proceso porque no se presentó nadie, los populares ponían el foco «na perda da subvención de 396.000 euros por culpa da súa xestión».
Desde el PP, asimismo, alertaban de la posibilidad de que también caiga en saco roto otra ayuda, de 320.000 euros, para reformar la plaza de abastos. Y a juicio del portavoz popular Ángel Rodríguez «vai polo mesmo camiño».
Rodríguez Conde recuerda que el actual gobierno de Anxo Arca «presumiu da súa capacidade de captación de fondos externos ao conseguir a achega para a escola infantil”, si bien ahora «tócalle asumir que a súa incapacidade e unha nefasta xestión non só van supoñer un retraso evidente na execución do proxecto, co consecuente prexuízo ás familias, senón que privarán ás arcas municipais de recibir uns fondos tan importantes», subrayaba. Asimismo, tilda de «ridículas» las «piruetas dialécticas do alcalde e da concelleira responsable da área para intentar xustificar a perda».
El alcalde Anxo Arca, a su vez, anunciaba que ya ultiman una nueva licitación –previsiblemente, se ejecutará a comienzos de 2026–, «polo que volverase a solicitar dita a subvención», y achaca el problema a la falta de mantenimiento del PP.
- Santiago tendrá vuelo directo a Cork: Aer Lingus operará dos frecuencias semanales a partir del año que viene
- Una familiar del desaparecido viaja a Muxía con llaves del coche para inspeccionarlo
- Fallece Francisco Barreiro, el doctor que impulsó la Cirugía Mayor Ambulatoria en el CHUS
- Segundo día de huelga de buses en Santiago: los piquetes permiten salir a los urbanos que llegan al Hospital Clínico y al de Conxo
- Dos septuagenarios pierden la vida al impactar un coche contra un camión en Arzúa
- Nueva jornada de huelga de los autobuses urbanos de Santiago: consulta los servicios mínimos
- La brutal paliza al camarero del pub Bloom de Santiago salta a la escena nacional
- El mayor mercado de moda vintage aterriza en Santiago: miles de prendas de ropa de marca a tan solo 9 euros