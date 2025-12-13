Sin rastro del vecino de Madrid que desapareció en Muxía

La Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil continuaron ayer la búsqueda del vecino de Madrid que desapareció en Muxía el martes sin que, por el momento, se encontrase rastro ni pista alguna.

El hombre, de sesenta años, había llegado a la villa de la Barca el pasado fin de semana con la intención de depositar en el mar las cenizas de su esposa. Ayer se desplazó a Muxía una familiar, que trajo una copia de las llaves del vehículo del desaparecido –fue localizado aparcado y cerrado el en el entorno de la playa de Os Muíños–, pero no consta que en el interior se localizase tampoco pista alguna que permita saber cuál es su paradero.

El dispositivo de búsqueda se activó el jueves, jornada en la que se buscó por tierra, mar y aire. «Rastrearon toda a zona costeira, dende a praia dos Muíños ata Chorente e tamén polo lado norte ata Merexo, pero non se localizou nada», afirmó la teniente de alcalde, Sandra Vilela.

Ayer voluntarios de Protección Civil y de la Policía Local volvieron a rastrear, por tierra, todo el tramo costero, peron no encontraron nada. Hoy sábado, en principio, la búsqueda se interrumpe, al menos por la mañana, debido a la alerta naranja en la costa y al fuerte temporal de mar.

La presencia del vehículo en las proximidades de la playa de Os Muíños hace pensar que su desaparición se produjo en dicho entorno. Son varias las hipótesis que barajan las fuerzas del orden, pero la falta de pistas impide concretar cuál podría ser el paradero del hombre desaparecido.

Él y su familia eran asiduos veraneantes en Muxía y, al parecer, regresó varias veces a la zona, acompañado por familiares, con la intención de dejar aquí las cenizas de su mujer, pero nunca llegó a concretar ese deseo.