Ribeira dotará de fibra óptica unha vintena de vivendas de Cobas

O Concello planea estender a rede a outros núcleos municipais

Álex Vidal na xuntanza coa veciñanza de Cobas.

Álex Vidal na xuntanza coa veciñanza de Cobas. / C. Ribeira

Redacción

Ribeira

A veciñanza do lugar de Cobas, na parroquia de Castiñeiras (Ribeira) disporá da demandada fibra óptica. Así o confirmou o concelleiro de Innovación e Novas Tecnoloxías, Álex Vidal, nunha xuntanza na que deu conta dos pasos dados polo Concello para dotar deste servizo ao referido núcleo ribeirense.

A instalación da rede beneficiará a preto dunha vintena de vivendas. «Esta era unha demanda veciñal que levaba pendente máis de dous anos sen ter resposta. Somos conscientes de que, nun mundo cada vez máis dixitalizado, é necesario ter unha boa conexión a Internet para o día a día e, como Administración pública, temos o deber de garantir estes servizos á cidadanía, xa que, incluso, moita tramitación se ten que facer por vía telemática», afirmou o concelleiro.

A dotación deste servizo para Cobas xa foi aprobada en Xunta de Goberno e incorporarase na planificación de obra «coa pretensión de que se acometa en pouco tempo», subliñou.

Álex Vidal adiantou, así mesmo, que a Concellería de Innovación e Novas Tecnoloxías ten marcada unha folla de ruta para que a fibra óptica chegue a máis espazos do municipio que non dispoñen de fibra óptica, tanto da cidade como das parroquias.

