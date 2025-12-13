SUCESO
El vecino de Madrid desaparecido en Muxía dejó una nota de despedida en su coche
Las labores de búsqueda, hasta el momento, han sido infructuosas
El vecino de Madrid al que se busca en Muxía desde el pasado martes sigue desaparecido, pero la inspección de su coche, que fue localizado en el entorno de la playa de Os Muíños aportó una prueba que apunta a una desaparición voluntaria, dado que en el interior del vehículo fue hallada una nota de despedida.
Cabe recordar que el hombre, de sesenta años, se había desplazado el pasado fin de semana desde la capital de España a Muxía, con el fin de depositar en el mar las cenizas de su esposa, fallecida hace tres años. Estuvo alojado varios días en un apartamento de la villa de la Barca hasta que, el pasado martes se le perdió la pista.
Su familia presentó una denuncia ante la Guardia Civil, lo cual motivó un amplio despliegue de búsqueda por tierra, mar y aire sin que, por el momento, se localizase nada. Este sábado, el rastreo se vio minimizado debido a la alerta costera y al fuerte temporal en el mar.
El desaparecido y su familia eran asiduos veraneantes en Muxía, y solían acudir con frecuencia a la playa de Os Muíños, donde fue localizado su coche.
Desde que falleció su esposa, él y otros familiares viajaron en varias ocasiones a la villa de la Barca para depositar las cenizas de la mujer en el mar, pero finalmente habían desistido. Ahora había regresado él solo con la intención de cumplir ese deseo.
- Santiago tendrá vuelo directo a Cork: Aer Lingus operará dos frecuencias semanales a partir del año que viene
- Una familiar del desaparecido viaja a Muxía con llaves del coche para inspeccionarlo
- Fallece Francisco Barreiro, el doctor que impulsó la Cirugía Mayor Ambulatoria en el CHUS
- Segundo día de huelga de buses en Santiago: los piquetes permiten salir a los urbanos que llegan al Hospital Clínico y al de Conxo
- Dos septuagenarios pierden la vida al impactar un coche contra un camión en Arzúa
- El aeropuerto de Santiago agudiza su crisis tras la salida de Ryanair: 2.600 viajeros menos al día
- Nueva jornada de huelga de los autobuses urbanos de Santiago: consulta los servicios mínimos
- La brutal paliza al camarero del pub Bloom de Santiago salta a la escena nacional