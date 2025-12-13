El vecino de Madrid desaparecido en Muxía dejó una nota de despedida en su coche

El vecino de Madrid al que se busca en Muxía desde el pasado martes sigue desaparecido, pero la inspección de su coche, que fue localizado en el entorno de la playa de Os Muíños aportó una prueba que apunta a una desaparición voluntaria, dado que en el interior del vehículo fue hallada una nota de despedida.

Cabe recordar que el hombre, de sesenta años, se había desplazado el pasado fin de semana desde la capital de España a Muxía, con el fin de depositar en el mar las cenizas de su esposa, fallecida hace tres años. Estuvo alojado varios días en un apartamento de la villa de la Barca hasta que, el pasado martes se le perdió la pista.

Su familia presentó una denuncia ante la Guardia Civil, lo cual motivó un amplio despliegue de búsqueda por tierra, mar y aire sin que, por el momento, se localizase nada. Este sábado, el rastreo se vio minimizado debido a la alerta costera y al fuerte temporal en el mar.

El desaparecido y su familia eran asiduos veraneantes en Muxía, y solían acudir con frecuencia a la playa de Os Muíños, donde fue localizado su coche.

Desde que falleció su esposa, él y otros familiares viajaron en varias ocasiones a la villa de la Barca para depositar las cenizas de la mujer en el mar, pero finalmente habían desistido. Ahora había regresado él solo con la intención de cumplir ese deseo.