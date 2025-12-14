Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ames subvenciona las actividades de las asociaciones de padres de alumnos con 20.000 euros

Se sufragan así viajes culturales, actividades extraescolares, organización de encuentros y jornadas, mobiliario o material didáctico

Las cuantías oscilan entre los 3.325 euros para la ANPA del IES Plurilingüe de Bertamiráns y los 750 para la de la guardería A Madalena

Imagen de archivo de una fiesta de fin de curso organizada en 2023 por la ANPA de la escuela infantil A Madalena de Ames

Marcos Manteiga Outeiro

Ames

El Concello de Ames acaba de aprobar la concesión y el pago de ayudas para la promoción de actividades organizadas por las ANPA de los centros educativos municipales durante el ejercicio 2025. Las subvenciones ascienden a un total de 19.999,16 euros, que permiten apoyar las diversas propuestas de las asociaciones, tales como viajes, actividades extraescolares o la organización de encuentros y jornadas.

El importe de esta línea de ayudas se repartió del siguiente modo: la ANPA del IES Plurilingüe de Ames recibirá 3.325,75 euros; la ANPA del CEIP Agro do Muíño dispondrá de 3.325,75 euros; a la ANPA del CEIP A Maía le corresponden 2.217,17 euros; la ANPA del IES do Milladoiro recibirá 3.000 euros; la ANPA Millapeques, de la Escola Infantil do Milladoiro, dispondrá de 1.730,30 euros; a la ANPA As Brañas del CEP de Ventín le asignaron 3.325,75 euros; la ANPA EEI Covas dispondrá de 256 euros; a la AFA del CEIP de Barouta le corresponden 2.068,42 euros; y la ANPA de la Escola Infantil A Madalena recibirá 750 euros.

Conceptos

Los conceptos subvencionables son los de viajes culturales, actividades extraescolares, organización de encuentros y jornadas, mobiliario, material didáctico y actividades que fomenten la conciliación de la vida laboral y familiar durante las jornadas lectivas. Los gastos objeto de subvención debieron efectuarse en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

