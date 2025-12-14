Ames subvenciona las actividades de las asociaciones de padres de alumnos con 20.000 euros

El Concello de Ames acaba de aprobar la concesión y el pago de ayudas para la promoción de actividades organizadas por las ANPA de los centros educativos municipales durante el ejercicio 2025. Las subvenciones ascienden a un total de 19.999,16 euros, que permiten apoyar las diversas propuestas de las asociaciones, tales como viajes, actividades extraescolares o la organización de encuentros y jornadas.

El importe de esta línea de ayudas se repartió del siguiente modo: la ANPA del IES Plurilingüe de Ames recibirá 3.325,75 euros; la ANPA del CEIP Agro do Muíño dispondrá de 3.325,75 euros; a la ANPA del CEIP A Maía le corresponden 2.217,17 euros; la ANPA del IES do Milladoiro recibirá 3.000 euros; la ANPA Millapeques, de la Escola Infantil do Milladoiro, dispondrá de 1.730,30 euros; a la ANPA As Brañas del CEP de Ventín le asignaron 3.325,75 euros; la ANPA EEI Covas dispondrá de 256 euros; a la AFA del CEIP de Barouta le corresponden 2.068,42 euros; y la ANPA de la Escola Infantil A Madalena recibirá 750 euros.

Conceptos

Los conceptos subvencionables son los de viajes culturales, actividades extraescolares, organización de encuentros y jornadas, mobiliario, material didáctico y actividades que fomenten la conciliación de la vida laboral y familiar durante las jornadas lectivas. Los gastos objeto de subvención debieron efectuarse en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.