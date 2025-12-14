Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Boiro reúne profesionais da camelia de Galicia, Asturias e Portugal

A exposición compleméntase con artesanía, pintura e música

José Ramón Romero, Loli Castiñeira, centro, e María Outeiral no acto inaugural.

José Ramón Romero, Loli Castiñeira, centro, e María Outeiral no acto inaugural. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Boiro

O Concello de Boiro converteuse esta fin de semana nun escaparate internacional de camelias, con motivo da vinte e unha edición da Exposición da Camelia Sasanqua e outras, unha cita que reúne no mercado municipal unha trintena de expositores de toda Galicia, Asturias e tamén Portugal.

O alcalde, José Ramón Romero, participou na inauguración da mostra xunto coa concelleira de Turismo, María Outeiral. «Esta cita coa camelia está máis que consolidada no noso municipio e reúne a camelistas de toda a comunidade e tamén de Asturias e Portugal, o que é para nós unha honra», afirmou o rexedor.

No acto tamén participaron o concelleiro de Turismo do municipio portugués de Celorico de Basto, José Sousa; o tenente de alcalde de Luarca, Jesús Fernández; e a alcaldesa de Salceda de Caselas, Loli Castiñeira.

A mostra, que está aberta ao público toda a fin de de semana, compleméntase cunha exhibición artesanal a cargo da agrupación Palilleiras Revoloteir@s, e co espectáculo familiar C@nto contigo de Paco Nogueiras.

Pinturas e artesanía

Asemade, os asistentes poden gozar no local multiusos do mercado municipal de Boiro da exposición de Rosa Crespo Pintando y disfrutando entre camelias e de varios postos artesanais, como os de Artesanía Mosaico en Caços de Portugal, Orfebrería Hedra de Vilaboa, e Flor de Camelia-Licores de Camelia de Portugal.

