MOSTRA
Boiro reúne profesionais da camelia de Galicia, Asturias e Portugal
A exposición compleméntase con artesanía, pintura e música
O Concello de Boiro converteuse esta fin de semana nun escaparate internacional de camelias, con motivo da vinte e unha edición da Exposición da Camelia Sasanqua e outras, unha cita que reúne no mercado municipal unha trintena de expositores de toda Galicia, Asturias e tamén Portugal.
O alcalde, José Ramón Romero, participou na inauguración da mostra xunto coa concelleira de Turismo, María Outeiral. «Esta cita coa camelia está máis que consolidada no noso municipio e reúne a camelistas de toda a comunidade e tamén de Asturias e Portugal, o que é para nós unha honra», afirmou o rexedor.
No acto tamén participaron o concelleiro de Turismo do municipio portugués de Celorico de Basto, José Sousa; o tenente de alcalde de Luarca, Jesús Fernández; e a alcaldesa de Salceda de Caselas, Loli Castiñeira.
A mostra, que está aberta ao público toda a fin de de semana, compleméntase cunha exhibición artesanal a cargo da agrupación Palilleiras Revoloteir@s, e co espectáculo familiar C@nto contigo de Paco Nogueiras.
Pinturas e artesanía
Asemade, os asistentes poden gozar no local multiusos do mercado municipal de Boiro da exposición de Rosa Crespo Pintando y disfrutando entre camelias e de varios postos artesanais, como os de Artesanía Mosaico en Caços de Portugal, Orfebrería Hedra de Vilaboa, e Flor de Camelia-Licores de Camelia de Portugal.
- Natalia Dicenta, de vuelta en Santiago: «Tuvimos casa en Galicia y para Lola y para mí, esta tierra es muy querida»
- El aeropuerto de Santiago agudiza su crisis tras la salida de Ryanair: 2.600 viajeros menos al día
- El vecino de Madrid desaparecido en Muxía dejó una nota de despedida en su coche
- La Sala Malatesta vuelve a cerrar y anuncia que luchará en los tribunales
- Una familiar del desaparecido viaja a Muxía con llaves del coche para inspeccionarlo
- La brutal paliza al camarero del pub Bloom de Santiago salta a la escena nacional
- El mayor mercado de moda vintage aterriza en Santiago: miles de prendas de ropa de marca a tan solo 9 euros
- Santiago tendrá vuelo directo a Cork: Aer Lingus operará dos frecuencias semanales a partir del año que viene