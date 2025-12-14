Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Coloquio de Guadi Galego con Cristina Pato como fin del ciclo amesano Expertas de seu

Llegará gratis al Centro Cultural de Bugallido este domingo a las 19.00 horas

Anteriormente disertaron la zoqueira Elena Ferro y la guionista Araceli Gonda

La gaiteira, escritora y productora Cristina Pato

La gaiteira, escritora y productora Cristina Pato / C.P.

Marcos Manteiga Outeiro

Ames

La última jornada del ciclo Expertas de seu llegará al Centro Cultural de Bugallido (Ames) este domingo con una jornada dedicada a la música de la mano de Cristina Pato y Guadi Galego (19.00 horas).

Así, y tras las inspiradoras sesiones que protagonizaron Elena Ferro, zoqueira y referente de la artesanía gallega, y Araceli Gonda, reconocida guionista de cine, la tercera y última jornada tendrá lugar hoy, y estará dedicada a la música, a la palabra y a la creación multidisciplinar de Cristina Pato, música, escritora, educadora y productora con una destacada trayectoria internacional.

Formato arte-coloquio

El encuentro se desarrollará en formato de arte-coloquio, estará conducido por la también artista e intérprete Guadi Galego, quien dialogará con Pato en una conversación íntima en la que se profundizará en su trayectoria creativa, en sus ideas y en su manera de entender el arte como herramienta expresiva y social.

Esta sesión incluirá además pequeñas intervenciones en directo, que permitirán al público acercarse a la dimensión más personal y emocional del trabajo de la invitada. La entrada como en el caso de las anteriores reuniones, será gratuita hasta completar el aforo del centro maiano.

TEMAS

