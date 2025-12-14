Coloquio de Guadi Galego con Cristina Pato como fin del ciclo amesano Expertas de seu
Llegará gratis al Centro Cultural de Bugallido este domingo a las 19.00 horas
Anteriormente disertaron la zoqueira Elena Ferro y la guionista Araceli Gonda
La última jornada del ciclo Expertas de seu llegará al Centro Cultural de Bugallido (Ames) este domingo con una jornada dedicada a la música de la mano de Cristina Pato y Guadi Galego (19.00 horas).
Así, y tras las inspiradoras sesiones que protagonizaron Elena Ferro, zoqueira y referente de la artesanía gallega, y Araceli Gonda, reconocida guionista de cine, la tercera y última jornada tendrá lugar hoy, y estará dedicada a la música, a la palabra y a la creación multidisciplinar de Cristina Pato, música, escritora, educadora y productora con una destacada trayectoria internacional.
Formato arte-coloquio
El encuentro se desarrollará en formato de arte-coloquio, estará conducido por la también artista e intérprete Guadi Galego, quien dialogará con Pato en una conversación íntima en la que se profundizará en su trayectoria creativa, en sus ideas y en su manera de entender el arte como herramienta expresiva y social.
Esta sesión incluirá además pequeñas intervenciones en directo, que permitirán al público acercarse a la dimensión más personal y emocional del trabajo de la invitada. La entrada como en el caso de las anteriores reuniones, será gratuita hasta completar el aforo del centro maiano.
