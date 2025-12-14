La comunidad educativa del Instituto de Negreira marchará contra la conflictividad de algunos alumnos
Partirán este martes a las 09.00 horas del centro hasta el consistorio
Además de actitudes violentas, ven excesivas las clases con 30 chavales
Padres de alumnos del Instituto Xulián Magariños de Negreira y docentes protagonizarán este martes (a partir de las 09.00 horas) una marcha entre el centro y el consistorio para que se solucione «a conflictividade dun grupo reducido de alumnos» que repercute «tanto nos compañeiros como nos profes».
Según explicaban, «os maiores problemas danse en 2º de ESO e 2º de Bacharelato», y aseguran que han puesto los casos en conocimiento del centro, pero «sen que se faga nada». Afirman que hay «actitudes violentas», y los docentes están desbordados «con clases de trinta rapaces». Por todo ello, exigen una reacción de la administración y expulsiones, «porque senón, repetiremos a marcha o mércores».
Un ejemplo
Una de las madres pone como ejemplo «o caso dun rapaz que matou un gato, diseccionouno e veu ao centro cos cachos dentro dun bote como proba de amor». La misma fuente afirma que existen partes por los incidentes propiciados, «pero ninguén actúa en consecuencia ou toma medidas reais».
- Santiago tendrá vuelo directo a Cork: Aer Lingus operará dos frecuencias semanales a partir del año que viene
- Una familiar del desaparecido viaja a Muxía con llaves del coche para inspeccionarlo
- El aeropuerto de Santiago agudiza su crisis tras la salida de Ryanair: 2.600 viajeros menos al día
- Fallece Francisco Barreiro, el doctor que impulsó la Cirugía Mayor Ambulatoria en el CHUS
- Segundo día de huelga de buses en Santiago: los piquetes permiten salir a los urbanos que llegan al Hospital Clínico y al de Conxo
- Natalia Dicenta, de vuelta en Santiago: «Tuvimos casa en Galicia y para Lola y para mí, esta tierra es muy querida»
- Dos septuagenarios pierden la vida al impactar un coche contra un camión en Arzúa
- Nueva jornada de huelga de los autobuses urbanos de Santiago: consulta los servicios mínimos