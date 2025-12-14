La comunidad educativa del Instituto de Negreira marchará contra la conflictividad de algunos alumnos

Padres de alumnos del Instituto Xulián Magariños de Negreira y docentes protagonizarán este martes (a partir de las 09.00 horas) una marcha entre el centro y el consistorio para que se solucione «a conflictividade dun grupo reducido de alumnos» que repercute «tanto nos compañeiros como nos profes».

Según explicaban, «os maiores problemas danse en 2º de ESO e 2º de Bacharelato», y aseguran que han puesto los casos en conocimiento del centro, pero «sen que se faga nada». Afirman que hay «actitudes violentas», y los docentes están desbordados «con clases de trinta rapaces». Por todo ello, exigen una reacción de la administración y expulsiones, «porque senón, repetiremos a marcha o mércores».

Un ejemplo

Una de las madres pone como ejemplo «o caso dun rapaz que matou un gato, diseccionouno e veu ao centro cos cachos dentro dun bote como proba de amor». La misma fuente afirma que existen partes por los incidentes propiciados, «pero ninguén actúa en consecuencia ou toma medidas reais».