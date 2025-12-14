La humanización de Milladoiro acaba: fin de semana de asfaltado y recepción el 29

El Ministerio de Transportes y la dirección de obra confirmaban como fecha para terminar la humanización de O Milladoiro (Ames) la del próximo 29 de diciembre, trabajando a destajo los operarios este fin de semana para dejar completamente listo el asfaltado de la travesía, Rosalía de Castro.

Jesús Prieto

Así lo trasladaban fuentes municipales, quienes aportaban que en los próximos 15 días está previsto el pintado de la travesía, colocación de mobiliario urbano, señalética y ajardinado. Precisamente, los operarios se centraban este sábado en el acondicionamiento de la mediana con tierra.

Trabajos en la mediana de la travesía de Milladoiro este sábado / Jesús Prieto

Esta es la previsión oficial supeditada, sin embargo, a las condiciones meteorológicas, importantes para por ejemplo aplicar la pintura en la señalización horizontal, aportaban las mismas fuentes.

Retenciones y comercios

Atrás quedan largas jornadas con retenciones durante los cortes de tráfico, pero también unas duras condiciones que sufrieron los comerciantes de la antigua N-550, ante las limitaciones de aparcamiento para sus clientes de fuera.

Y, a su vez, el regidor Blas García anticipaba ya en 2023 que la intervención mejoraría la seguridad, sirviendo para unir las dos franjas en las que los cuatro carriles dividía una localidad que, en definitiva, será más atractiva tanto «para xente de fóra que busque un lugar para construír o seu proxecto de vida» como para los residentes.

Prioridad peatonal

Fue a principios del año 2023 cuando Francisco Prego, ingeniero que dirige el proyecto de humanización de O Milladoiro, divulgaba las pautas de una intervención que costará 4,4 millones. La piedra angular pasa por eliminar los 4 carriles y dejar a la avenida de Rosalía de Castro dispondrá con uno solo en cada sentido y mediana ajardinada.

Maquinaria para el asfaltado este fin de semana en Rosalía de Castro / Jesús Prieto

Además, en función del espacio disponible –el regidor apostaba hace unos meses por reducir la anchura de la mediana– se crearán una o dos líneas de aparcamiento con zonas de carga y descarga, así como aceras de mayor anchura y un carril bici.

La actuación se ejecuta en un trazado de un kilómetro y medio entre la rotonda de entrada a O Milladoiro y la rotonda que está al lado del supermercado Gadis. En dicha travesía estaban previstas dos nuevas intersecciones (glorietas); una de ellas a la altura de la rúa Figueiras y de la rúa Cruxa, mientras que la segunda estará entre las rúas Castelao y Madalena.

Casi 30.000 vehículos

De este modo, la actuación convertirá la actual travesía, por la que circulan unos 30.000 vehículos diarios, en una vía urbana para mejorar la seguridad vial, la movilidad sostenible y la calidad de vida. Y la prioridad será para los peatones.