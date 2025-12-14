Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O director do Instituto de Negreira rexeita que exista un "problema xeralizado de convivencia"

Lembra que o IES Xulián Magariños "é un centro recoñecido pola súa tranquilidade e polo bo clima" e que a ratio está nos límites

Resposta así ás valoracións dos pais diante da marcha que convocaron para este martes entre o centro e a casa do concello

O Instituto Xulián Magariños de Negreira

O Instituto Xulián Magariños de Negreira / GM

Marcos Manteiga Outeiro

Negreira

O director do IES Xulián Magariños de Negreira manifesta o seu «absoluto desacordo» co contido da información remitida polos convocantes da marcha contra a presunta conflictividade neste centro trasladada polos convocantes o sábado.

Segundo di José Luis Mateos, «quero deixar constancia de que a suposta conflictividade á que se fai referencia na noticia non se corresponde coa realidade. O IES Xulián Magariños é un centro recoñecido pola súa tranquilidade e polo bo clima de convivencia, tanto para o traballo docente como para o estudo do alumnado, non só no Concello de Negreira senón en toda a Área de Santiago. Non existe ningún problema xeralizado de convivencia no centro».

Sempre dilixente

Tamén lembra que «a dirección actúa sempre con dilixencia ante calquera conduta contraria ás normas de convivencia, aplicando estritamente a normativa vixente e adoptando as medidas correctoras que correspondan en cada caso. Do mesmo xeito, a ratio de alumnado por grupo atópase dentro dos límites establecidos pola lexislación educativa actual».

