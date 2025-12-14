La padronesa Inés Mosquera recoge el premio Eusebio Baleirón de poesía en Dodro

El CPI de Dodro acogió este fin se semana la entrega de la edición número 38 del Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón. La ganadora, Inés Mosquera, acudió a recogerlo asegurando estar “moi feliz e moi agradecida de estar aquí hoxe e de formar parte de ese grupo de autores e autoras que participan desa lembranza colectiva da figura de Eusebio Lorenzo Baleirón”. El acto estuvo conducido por la coordinadora del premio, Silvia Pena, y contó con la presencia del alcalde del concello, Xabier Castro, y del concejal de Cultura, Ramón Abuín.

En el Minipremio, Concurso literario das viaxes e dos soños, recibieron los galardones Sara Cascallar Novoa, en la categoría de Educación Primaria, por el relato 'Máis alá das estrelas'. El jurado destacó la “mensaxe inspiradora que convida ao cambio para o benestar social”. Ya en el apartado de ESO la ganadora fue XulIa Otero Blanco por el videopoema `Efémera', del que se destaca “o debuxo dun tempo fráxil e un futuro incerto, o valor de esa emoción e a forza visual da mensaxe”.

Valoración

El XXXVIII Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón fue concedido a la obra 'Upupú', que había sido presentada bajo el lema 'A ditadura da bubela' por Inés Mosquera. El jurado destacó que la obra estaba construida “ cun poema e o corpo dun animal, unha poética concibida desde a linguaxe do animal, coa súa mesma axilidade e instinto”. La autora dijo al recibir el galardón que “son moi feliz e moi agradecida de estar aquí hoxe e de formar parte de ese grupo de autores e autoras que participan desa lembranza colectiva da figura de Eusebio Lorenzo Baleirón e quero agradecer o traballo de todos os que fan posible que siga convocándose ano a ano”.

En la gala actuó el dúo Minguante y hubo, asimismo, recital de poesía.