Desarticulan un punto de venta de estupefacientes en Melide y detienen al presunto camello

La Guardia Civil, a través del Equipo Roca de Santiago, acaba de desarticular un punto de venta de estupefacientes en Melide y Boimorto, dentro de la operación Capport y en colaboración con la Benemérita de ambas localidades y del Grupo Cinológico de la Comandancia. En el operativo fue detenido un varón.

Guardia Civil

La mencionada operación, tutelada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Arzúa, se inició tras detectar un trasiego constante e ininterrumpido de personas, ajenas al barrio, a un inmueble de Melide, lo que generaba gran alarma social entre los vecinos. En el transcurso de la misma, los guardias civiles actuantes constataron que al edificio acudían consumidores tanto de este municipio como de las localidades limítrofes, así como que el presunto camello realizaba un promedio de 15 a 20 ventas diarias, normalmente concentradas en una franja horaria muy concreta. Las transacciones se realizaban en el portal del edificio o se desplazaba él a pie o en patinete hasta el punto convenido, siendo siempre ventas rápidas que duraban escasos segundos.

Sorprendido

Tras realizar las gestiones correspondientes, los agentes lograron sorprender al hombre acusado en el momento que realizaba una transacción de hachís, hallando durante el registro de sus pertenencias 2 dosis individualizadas de cocaína y dinero en efectivo, presuntamente procedente de su actividad, efectuando su detención como presunto autor de un delito contra la salud pública y a la incautación de los efectos encontrados.

Bolsas con resto de estupefacientes halladas en el domicilio de Melide / Guardia Civil

Una vez recopilados los indicios de que esta persona estuviese realizando una actividad ilícita, la Benemérita solicitó el correspondiente mandamiento de entrada y registro en domicilio, localizando durante el mismo 140 dosis de cocaína en roca, 102 gramos de hachís, 186 gramos de marihuana, útiles de corte y preparación de las sustancias estupefacientes, básculas de precisión, recortes plásticos y alambres de los utilizados habitualmente en la confección de envoltorios para dosis individualizadas, mil euros en moneda fraccionada, así como diversa documentación de las transacciones.

Ingreso en prisión

El detenido, junto con las actuaciones realizadas y los efectos aprehendidos, fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción, Plaza 1 de Arzúa, decretando la Autoridad Judicial su ingreso en centro penitenciario.