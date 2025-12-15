Alegre y familiar mercado navideño en A Baña

El pabellón municipal de San Vicenzo acogió este domingo una nueva edición del Mercado de Nadal de A Baña, una cita ya consolidada en su calendario con la que disfrutaron tanto los más pequeños como los mayores de la familia. El evento contó con puestos de artesanía y golosinas, actuaciones musicales, espectáculos infantiles y talleres creativos.

Los niños y niñas disfrutaron del espectáculo Agasallos do Apalpador: palabras e xoguetes, de A Xanela do Maxín; así como de distintos juegos tradicionales. Además, pudieron pedir los regalos que desean para esta Navidad tanto a Papá Noel como al Apalpador.

En el evento se hizo también la entrega de premios del Concurso de Postais de Nadal en Galego, de los que resultaron ganadoras Saínza C. Fajín, Carlota Amarelle, Valentina García Fadeville y Paula Mourelle Porteiro.

Los alumnos de 4º de ESO del CPI de San Vicente aprovecharon la jornada para recaudar fondos para su viaje de fin de curso a París. Además del importe obtenido vendiendo rifas y sus delicias gastronómicas, el Concello de A Baña les entregó los 576,15 euros que reunieron por la venta de filloas da pedra. Asimismo, la SD A Baña sorteó una cesta de Navidad y la ganadora fue Nieves Pena.