MAR
Almeja babosa a 50€/kg y besugo a más de 70 a diez días de Nochebuena
En la lonja de Malpica el santiaguiño alcanzó los 177 €/kg
Si los temporales no dan una tregua, la cena de Nochebuena será este año más cara de lo habitual. Los precios de los pescados y mariscos más solicitados ya han subido en las lonjas y plazas de abastos debido a la escasez de producto y al aumento de la demanda.
Así, en el mercado municipal de Carballo, la centolla de O Grove pasó de los 35€/kg al inicio de la campaña a 45 la pasada semana, según informó Rosa María Carabel, de la Pescadería Antonio. No obstante, la almeja, muy escasa, es la que ha experimentado la mayor subida respecto a años anteriores.
«Estamos vendendo a ameixa babosa pequena a 50 €/kg e é a primeira vez que non a temos á venda no posto, xa que só a comercializamos baixo encarga porque son prezos prohibitivos debido a que non hai», explicó Rosa. Ello ha hecho que se disparen también los precios de la almeja rubia, que esta semana la vendió a 37 €/kg, «e penso que vai subir máis», añadió.
Por su parte, el percebe, de tamaño mediano, alcanza ya los 80 €/kg y la cigala, pequeña, los 60.
El alza de precios es también muy significativa en el pescado. El rape se pagó la pasada semana en la plaza carballesa entre 20 y 25 euros el kilo, el besugo a más de 70€/kg y la palometa roja superó los 100 euros, según indicó Rosa.
Una subida en los mercados que es consecuencia del repunte de las cotizaciones en las lonjas. Así, en la rula de Malpica la lubina se cotizó a 30 euros el kilo, y el santiaguiño alcanzó los 177 €/kg, según indicó el patrón mayor, Pedro Pérez. Por su parte, el percebe de tamaño medio se pagó entre 60 y 70 euros.
«En todo o mes os percebeiros só puidemos traballar dous días e a frota estivo amarrada toda a semana polo que nin hai peixe nin marisco», destaca Pérez Martelo. Si el tiempo no mejora en los próximos días «vai ser un Nadal complicado para o sector», afirma el patrón mayor malpicano.
Noia promocionó su berberecho en una cita solidaria
El berberecho, uno de los bivalvos más apreciados y producto estrella de la ría de Noia, fue el gran protagonista este domingo de una jornada de exaltación organizada por la cofradía con el apoyo de la Xunta de Galicia y el Concello noiés.
A la cita, que reunió a profesionales del mar, restauradores, productores y cientos de comensales, se sumaron la conselleira do Mar, Marta Villaverde; el alcalde de Noia, Francisco Pérez; y el patrón mayor, Santiago Cruz, entre otros.
La conselleira destacó que estas jornadas son «un auténtico escaparate dun dos produtos máis valorados da ría e un piar esencial para e a economía local». Destacó además la calidad «excepcional, o tamaño e sabor singular» de este berberecho, «froito dunhas condicións naturais únicas e da xestión do banco marisqueiro».
Por ello, felicitó a los promotores, calificando la cita de «oportunidade única para reivindicar tamén o traballo dos mariscadores, reforzar a identidade desta comarca e toda a actividade vinculada ao mar».
La jornada tuvo además un fin solidario, dado que los fondos recaudados se destinarán a Cáritas y a Cruz Roja de Noia.
Cabe señalar que el berberecho ha generado desde el pasado mes de octubre, cuando comenzó la nueva campaña marisquera, 1.375.524 euros, según datos de Pesca de Galicia. Se comercializaron cerca de 247.000 kilos. En lo que va de campaña, la lonja de Noia facturó ya más de 2,9 millones de euros.
