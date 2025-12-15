La angustiosa búsqueda de la mujer con alzhéimer perdida en Lalín: responde al móvil pero es incapaz de orientarse
Llamó a su marido esta mañana y ha hablado con el equipo de búsqueda, pero debido a su enfermedad es incapaz de orientarse y dar datos que ayuden a su localización
R.D.
Una mujer de 58 años, vecina de O Corpiño, en la parroquia de Santa Baia de Losón (Lalín), permanece perdida desde la tarde de este domingo, cuando se activó un operativo de búsqueda coordinado desde el Concello.
Según los datos facilitados, la mujer, de nombre Victoria y enferma de alzhéimer, fue vista por última vez sobre las 16.00 horas en el lugar Devesa de Arriba y llevaba un teléfono móvil consigo. La familia logró contactar con ella a las 17.00 horas y la desaparecida contestó que estaba perdida y que no sabía dónde se encontraba.
En esa llamada, la mujer indicó que se hallaba en una zona de matorrales, tras lo que dejó de atender posteriores comunicaciones.
Esta mañana ella misma llamó a su marido, y también contestó a las llamadas de los equipos de emergencia pero, al hallarse desorientada y debido a su enfermedad, es incapaz de situarse y de dar datos que ayuden a su localización.
En el dispositivo de búsqueda participan la Policía Local y el GES de Lalín, y se ha dado aviso a Emerxencias 112 Galicia.
La noticia de la desaparición de Victoria en Lalín coincide con el día en el que el municipio está consternado tras la localización del cadáver de Clotilde Teixeira, la mujer de 57 años a la que se le había perdido la pista el pasado 17 de noviembre.
