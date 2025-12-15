La búsqueda del vecino de Madrid desaparecido en Muxía se retomará el jueves

Desde el pasado martes nada se sabe de un vecino de Madrid, de 60 años, que desapareció en Muxía, a donde se había desplazado para depositar en el mar las cenizas de su esposa, fallecida hace tres años.

El fin de semana se interrumpió el dispositivo de búsqueda y está previsto que, si no apareciese antes, se retome el jueves, cuando se cumplirán nueve días de su desaparición, según informó la Policía Local.

Hasta ahora los rastreos, por tierra, mar y aire, se centraron en el entorno de la playa de Os Muíños, en cuyas inmediaciones fue localizado su vehículo. Las fuerzas del orden hallaron en su interior una nota de despedida, por lo que todo apunta a una desaparición voluntaria.

La noticia causó una gran conmoción en Muxía, donde solía veranear el desaparecido y su familia en los últimos años. Desde la muerte de su esposa, el hombre ya se había desplazado desde Madrid a la villa de la Barca en varias ocasiones, acompañado de familiares, con el fin de depositar sus cenizas en el mar, pero nunca llegaron a hacerlo.

El primer fin de semana de diciembre volvió a Muxía, esta vez solo, para cumplir ese deseo. Se alojó durante unos días en un apartamento de alquiler, llegando a prorrogar por dos días su estancia, y el martes se le perdió la pista.

Sus familiares, ante la imposibilidad de contactar con él, presentaron una denuncia ante la Guardia Civil, y el miércoles se activó el dispositivo de búsqueda sin que, por el momento, haya dado frutos.