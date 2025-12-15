El Concello da Estrada será anfitrión en el encuentro entre las tres negreiras

El Concello da Estrada organizará el encuentro de hermandad entre los tres municipios de Galicia que cuentan con lugares llamados Negreira: el que alberga el Pazo do Cotón, el de Santa Comba y el de A Estrada. Y se celebrará el sábado 20 de diciembre, a mediodía en el estradense lugar de Negreira, Parroquia de San Miguel de Barcala.

Gonzalo Louzao Dono, alcalde de A Estrada, invitó a los representantes municipales de los otros dos concellos al acto de hermanamiento «con motivo de la exclusividad de su topónimo». En caso de mal tiempo, se pasaría al local social.

Liñares Giraut

Se trata de una iniciativa que surgió del escritor e historiador Amancio Liñares Giraut, quien propuso al barcalés Ayuntamiento de Negreira llevar a cabo un primer encuentro en el mes de septiembre de 2024 en el que participó el filólogo, Fernando Cabeza Quiles, quien aludió al falso gentilicio «nicrariense», apostando por el de «negreirés», que tiene su origen en el color oscuro de la densa vegetación que predominaría en las tres localidades descritas del área compostelana.