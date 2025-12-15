Doce espectáculos de teatro, danza y circo para comenzar el año en Ames

Los amesanos ya conocen las actuaciones de artes escénicas del Ames Cultural 2026, que podrán disfrutar el primer semestre del año que viene en las casas culturales del municipio. El programa incluye doce espectáculos de teatro, danza y circo (todos de compañías gallegas).

La obra que estrenará la programación el 23 de enero será As Gardiás, creada por Teatro de Ningures. El 30 de ese mismo mes el público disfrutará de la función As formas do amor, de Verdeveras Expresións Artísticas. Ya el 8 de febrero será el turno del grupo Butacazero con su obra Iribarne, y el 27 y 28 llegará una de las novedades con Bio Construción, dos sesiones dobles a cargo de Ibuprofeno Teatro.

En marzo, el día 6 Galeteatro Producións Escénicas presentará Berenguela na gaiola. La misma jornada, Serea Teatro interpretará su trabajo Sen Lingua en Milladoiro. El teatro contemporáneo llegará de la mano de la creación Riazor Ostia, de Os Náufragos. Para concluir este mes, la compañía Artika Cie traerá la adaptación de O libro da selva: o musical.

Se inaugurará abril con un espectáculo de danza el día 13 en Milladoiro, con Alén, del Colectivo Glovo. Ya el 17 se podrá disfrutar de la función Artur UI, o ovo da serpe, de Talía Teatro. El 24 llegará el turno de los espectáculos circenses con el cabaret Variedades Pistacatro, que llegará a Milladoiro de la mano de la compañía Pistacatro. Por último, el 8 y 9 de mayo, el grupo de teatro Chévere cerrará el cartel con su trabajo ICTUS (anatomía de A derradeira leición de Castelao).

Las entradas podrán adquirirse a partir del jueves 8 de enero a través de la página web de la billetera electrónica del Concello, o en las casas de la cultura de Bertamiráns y Milladoiro hasta cinco minutos antes del comienzo de las obras.