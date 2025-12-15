Los feriales estradenses del motor y antigüedades repuntan en visitantes

El Recinto Feiral da Estrada cerró este domingo su 12º Salón Motor Classic y la 71ª Feira de Antigüidades e Artesanía, dos certámenes que pusieron el broche final al calendario ferial de 2025 con un balance muy positivo, tanto en afluencia de público como en actividad comercial. La organización asegura que «revírtese así a tendencia dos últimos anos, acadando un repunte na afluencia de visitantes», reseñaban.

A lo largo de la jornada dominical, el recinto experimentó una «destacada» presencia de público, superando incluso los registros del sábado. Las cifras globales reflejan un ligero incremento de asistentes con respecto a la edición anterior, confirmando la buena salud del foro y, de igual manera, su consolidación.

Satisfacción

Expositores, clubes, asociaciones y particulares se mostraron satisfechos con la respuesta del público, destacando el buen ritmo de las transacciones económicas durante todo el fin de semana, especialmente en la jornada del domingo, coincidiendo con el cierre.

El aumento de visitantes a los eventos que se celebran en el recinto estradense incide «directamente», subrayan, en la dinamización de la economía local, beneficiando especialmente a los sectores de la hostelería, el comercio y el turismo. La visita al ferial lleva aparejado el disfrute de la gastronomía y de los recursos turísticos del entorno, reforzando el atractivo del municipio como destino de ocio de fin de semana.

Auge del turismo

La muestra de antigüedades y el Salón Motor Classic volvieron a demostrar un especial tirón en el área de influencia comarcal, favorecidos por el auge del turismo rural y por el creciente interés por el mundo del motor clásico e histórico, con el atractivo extra de los vehículos clásicos en el exterior. Para el responsable del ferial, Manuel Magariños, estas circunstancias suponen «unha auténtica inxección de moral para comezar a preparar o calendario de feiras de 2026», aportaba.