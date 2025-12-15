La gala FestAmes Diversa da visibilidad a los colectivos diversos y a todo su arte

El Concello de Ames acaba de celebrar en la Casa da Cultura do Milladoiro su FestAmes Diversa 2025, una iniciativa impulsada por la concejalía de Benestar Social para dar visibilidad a los colectivos diversos y promover su inclusión.

En el evento, organizado con motivo del Día Internacional de las Personas con Diversidad Funcional, la edila de Benestar Social, Uxía García, destacó la importancia de seguir impulsando políticas públicas que garanticen la inclusión real y la igualdad de oportunidades, poniendo en valor el papel fundamental de las entidades sociales y de las personas que trabajan cada día por una sociedad más justa. Por su parte, el regidor Blas García fue el encargado de clausurar la jornada, agradeciendo la participación de colectivos, voluntariado y público, y reafirmando el compromiso del Concello de Ames con la diversidad como eje transversal de la acción municipal.

Con Carlota Mosquera

El festival fue presentado por la actriz Carlota Mosquera, y contó con un programa variado en el que se combinaron galas artísticas y la presentación de iniciativas inclusivas, destacando la actuación musical del colectivo Freestyle People o las exhibiciones de baile de asociaciones locales. También se divulgó el proyecto A Nosa Champions, liga de fútbol para personas con discapacidad superior al 33 %.

Lingua e empresa

Sin salir de Ames, este lunes llega la Gala Lingua e Empresa en la Casa da Cultura do Milladoiro (20.30 horas, con 1.500 € en premios). Según la organización, "este ano presentáronse 32 empresas, un número similar á anterior edición; a alta participación indica a consolidación desta convocatoria como un incentivo para promover o uso do galego no tecido empresarial de Ames".