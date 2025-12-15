Jackie Lista: «Levamos cinco anos sen ganar un peso co marisqueo en Camariñas»

«Seguimos nun pozo sen fondo». Con esta frase define Jackie Lista, presidenta de la Agrupación de Mariscadores de Camariñas, la situación de un sector que leva «cinco anos sen ganar un peso».

La rotura de una barra de arena en la desembocadura del río Grande hace diez años ha sido, según los estudios realizados, el desencadenante de una situación que, de forma progresiva, acabó con el berberecho y la almeja en los bancos marisqueros de Camariñas. Las distintas alternativas de siembra experimentadas en los últimos años resultaron, por el momento, infructuosas y, ante esta situación, la agrupación acordó solicitar a la Consellería do Mar la suspensión temporal del plan de explotación.

Una petición que la cofradía trasladará en los próximos días a la Xunta para que, al menos, los profesionales puedan acceder a ayudas para poder sobrevivir. No obstante, «a nosa desesperación é total», afirma Jackie Lista, «xa que aínda que agradecemos os apoios que recibimos, seguimos sen solucións, todo vai moi lento e somos moitas familias as que dependemos do mar».

La agrupación de mariscadores y los técnicos de la cofradía llevan cuatro años realizando estudios y pruebas, recogiendo datos y plasmando por escrito la evolución de los bancos marisqueros, pero «faltan solucións».

La rotura de la barra cambió las corrientes en la boca de la ría, «e estas arrastran a cría do marisco a zonas máis profundas nas que acaba morrendo», señala Jackie Lista. Para contrarrestar ese proceso comenzaron a realizar siembras bajo red para facilitar el asentamiento de la cría, «pero coas riadas, as últimas corenta redes acabaron no monte», afirma.

Además, el sector considera que este sistema puede ser un complemento, pero no la solución «porque baixo rede a cría aguanta, pero estrésase», añade, por lo que el objeivo debe ser conseguir que el desove se asiente de forma natural en los bancos, algo que nadie tiene claro si se va a producir y, de ser así, «será un proceso de moitos anos», por lo que aguardan por alternativas.

Un sector que se desangra

Hace cuatro años en Camariñas el censo de mariscadoras a pie rondaba las 70, pero hoy quedan poco más de 40 «e en activo seguimos entre 15 e 20», afirma Jackie Lista. A eso, añade, «temos que engadir 25 embarcacións cun permex de marisqueo morto».