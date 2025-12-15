Sebastián Zubiri ofrece su concierto tributo al gran Nino Bravo junto a la Banda de Silleda

La Banda de Música Municipal de Silleda celebrará el próximo sábado día 27 su XXV Concierto de Navidad con un espectáculo muy especial, bajo el título Recordando a Nino Bravo y protagonizado por el reconocido cantante, compositor y pianista Serafín Zubiri.

El concierto fue presentado en la Escola de Música por el director de la Banda, Rafa Agulló Albors, el presidente de la formación, Herminio Gómez, y la concejala de Cultura, Mónica González. Y la cita tendrá lugar en el pabellón 1 del recinto Semana Verde, en un concierto que rendirá homenaje a una de las grandes voces de la música española, con un formato sinfónico en el que la base musical corre a cargo de la Banda de Música Municipal de Silleda.

Pensando para emocionar

Según explicó el director de la formación, Rafa Agulló Albors, «trátase dun espectáculo moi coidado, pensado para emocionar ao público e facer un percorrido pola traxectoria musical de Nino Bravo, cun repertorio que todo o mundo recoñece e que encaixa perfectamente co formato de banda» explicaba.

Recordando a Nino Bravo es un espectáculo creado por Serafín Zubiri que ya ha recorrido más de cien villas y ciudades de toda España con sus mejores temas.