A Estrada ofrece unha visita guiada para coñecer a intervención arqueolóxica do Castro de Barbude
Un autobús que sairá ás 10.30 horas da Praza da Constitución levará aos interesados ao enclave
A Estrada facilitará aos cidadáns interesados unha visita guiada para coñecer a intervención arqueolóxica que a Consellería de Cultura está realizando no Castro de Barbude, a primeira intervención deste tipo que se efectúa neste asentamento fortificado da Idade do Ferro.
Os traballos comezaron a semana pasada e, segundo sinalan, «xa están dando moitos froitos», como o afloramento de varias estruturas defensivas de gran interese e o achado de elementos cerámicos.
Ademais de deixar ao descuberto unha parte importante da muralla no acceso ao castro, as escavacións tamén están poñendo o foco nunha parte moi interesante do xacemento, nunha caste de saínte da estrutura, xa extramuros.
Co ánimo de favorecer que os cidadáns visualicen estes resultados, que serán tapados ao remate da intervención para asegurar a súa preservación, o departamento que dirixe José López Campos e o concello estradense decidiron habilitar un autobús que sairá este sábado da Praza da Constitución ás 10.30 horas e no que persoas que viaxen nel poderán realizar un percorrido guiado por expertos da empresa Adro Arqueolóxicas, responsable das prospeccións que se están realizando en Barbude.
De acordo coa edila de Cultura, Lucía Seoane, «Esta actividade terá un carácter totalmente gratuíto e un marcado fin divulgativo». Os interesados en reservar praza deben solicitala no departamento de Cultura, ben presencialmente ou a través do número de teléfono 986 573 601.
