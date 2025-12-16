SERVIZOS
Alertan dunha posible estafa en Carballo sobre a calidade da agua
O Concello e Gestagua avisan de que non son necesarios filtros de carbono
O Concello de Carballo e a empesa concesionaria do ciclo integral da auga, Gestagua, alertan ante a posibilidade dunha presunta estafa vinculada ao referido servizo por parte de persoas que pretenden vender filtros de carbono aos usuarios.
Así, na referida empresa están a recibir chamadas de veciños e veciñas solicitando información sobre as visitas que están a recibir nos seus domicilios coa suposta finalidade de mellorar a calidade da auga.
A este respecto, desde o Concello de Carballo aclaran que nin a Administración local nin Gestagua «teñen ningunha relación coas visitas».
Subliñan ademais que o uso de filtros de carbono que lle están a ofrecer aos usuarios «é innecesario para ter auga de calidade, xa que a auga de Carballo conta con todos os medios técnicos e humanos, e realízanse os controis necesarios para garantir esa calidade».
No caso de precisar máis información piden á veciñanza que se poña en contacto con Gestagua chamando ao número de teléfono 900 907 363.
Visitas ás instalacións
Así mesmo, desde a empresa concesionaria e desde o Concello de Carballo ofrécese á veciñanza a posibilidade de organizar rutas polas instalacións, en visitas grupais, para coñecer o funcionamento do servizo.
- El amor sonó más fuerte que la música: la pedida de mano compostelana en el concierto de David Bisbal en A Coruña
- El vecino de Madrid desaparecido en Muxía dejó una nota de despedida en su coche
- Una familiar del desaparecido viaja a Muxía con llaves del coche para inspeccionarlo
- Huelga de buses en Santiago: los piquetes impiden otra vez que salgan los servicios mínimos de Amio
- La Rúa dos Loureiros estrena una pequeña plaza y abre al tráfico
- Un fuerte accidente entre dos coches se salda con una mujer herida en Vidán
- Natalia Dicenta, de vuelta en Santiago: «Tuvimos casa en Galicia y para Lola y para mí, esta tierra es muy querida»
- Hasta un año de espera para reformar una vivienda en Santiago al faltar mano de obra especializada