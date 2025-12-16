Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BesteiroPremio en MilladoiroVUTs GaliciaManuel Portas
instagram

Atascos en As Galanas por las obras de humanización de Milladoiro

Los trabajos de asfaltado en el tramo de bajada hacia Teo causan retenciones kilométricas

Atasco esta tarde en As Galanas

Atasco esta tarde en As Galanas / Cedida

Susana López Carbia

Susana López Carbia

Santiago

Los trabajos de asfaltado del último tramo de la N-550 afectado por el proyecto de humanización que se lleva a cabo en Milladoiro (Ames) causaron este martes importantes retenciones en la zona de As Galanas, ya en el término municipal de Teo.

Las obras de humanización que ejecuta el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible deben estar finalizadas y recepcionadas antes de que concluya el año y los operarios trabajan estos días contrarreloj para rematar las actuaciones previstas en tiempo y forma.

En estos momentos los trabajos se centran en el asfaltado del tramo de bajada hacia Teo, entre la Travesía de Reborido y la rotonda que enlaza con la Travesía de As Galanas, y afectaron a cientos de vehículos que circulaban por la Nacional y que se vieron atrapados en un atasco kilométrico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents