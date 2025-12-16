MODA
Camariñas cita a concurso trinta e catro noveis deseñadores
Exhibirán 28 coleccións na pasarela da Mostra do Encaixe
O XXXII Concurso de Noveis Deseñadores da Mostra do Encaixe de Camariñas xa ten finalistas. Son trinta e catro os aspirantes que foron seleccionados por un xurado.
As elexidas son Adriana Alonso (Santiago de Compostela); Ainhoa Trueba (Cantabria); Alba Martínez (Terrassa); Andrea Alegría (Cantabria); Andrea Bernado (Lleida); Andrea Gómez (Valencia); Borja Pintos (Madrid); Carla Ayllon (Valencia); Carlota Paradela (Cantabria); Chenxi Zhao (Barcelona); David Fernández (A Coruña); Eduardo Rial (Vila de Cruces); Enmma Ritzo (Cantabria); Estefanía Orgaz (Culleredo); Gloria García (Madrid); Iria Navarrete (Nigrán); Javier Requena (Sevilla); José Ródenas (L’Eliana); Josu Santos Blanco (Ourense); Laura Freire (Aranga); Leticia Rodríguez (Cospeito); Lucía Cornide (Cambre); Lucía García (Granada); María Beatriz Zambrano (Santander); Marina Lamelo (Santiago); Marina Martín (Málaga); Nicolás Liste (Santiago); Noelia Barreiro (Santiago); Pau Borrós (Barcelona); Pedro Orgaz (Culleredo); Rocío Molina (Granada); Rubén Pérez (Huelva); Sheila Pérez (Madrid); Sofía García (Pontevedra).
Na pasarela de Camariñas desfilarán un total de 28 coleccións e a concelleira do Encaixe, Encarna Liñeiro, anima aos elixidos a «traballar duro para poder amosar todo o seu talento».6 M€).
