El cantante Dolce recoge en Milladoiro los juguetes de la campaña solidaria de su club de fans

El artista vigués Dolce visitó este lunes Milladoiro para recoger los juguetes reunidos gracias a la iniciativa impulsada por la presidenta de su club de fans, Verónica Santacreu, valenciana afincada en la localidad amesana desde 2006. Todo lo recaudado por los fans del cantante de música reggaetón en los cuatro puntos de donación habilitados en Galicia se destinará a la asociación Cada Niño un Juguete.

Para Dolce, es "un orgullo" poder conectar con la gente no solo a través de su música y las redes sociales, sino también mediante una labor social que, asegura, le llena especialmente.

La campaña de recogida de juguetes ha servido, además, para que el cantante pudiese conocer en persona a algunas de sus fans, entre ellas a Verónica Santacreu, y agradecerles su apoyo incondicional. Más allá del éxito, la fama o los escenarios, Dolce asegura que lo que realmente le hace feliz es saber que su música y su cercanía ayudan a otras personas, especialmente a quienes atraviesan momentos difíciles. Su club de fans, que se hace llamar "la familia de bandidos de Dolce", piensa ya en nuevas iniciativas solidarias.

En la Casa da Cultura de Milladoiro, donde se habilitó la recogida de juguetes, Dolce tuvo ocasión de conocer también al alcalde de Ames, Blas García, que acudió para saludarlo y agradecer la iniciativa solidaria del club de fans del cantante.