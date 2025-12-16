Un clúster empresarial del motor proyecta instalarse en el polígono de A Laracha

Un clúster de empresas vinculadas al vehículo industrial planea implantarse en el polígono de empresarial de A Laracha una vez que se acometa la ampliación del mismo.

Se trata de un proyecto que "supondría una inversión de gran envergadura y la creación de alrededor de 600 puestos de trabajo", según destacan desde Suelo Empresarial del Atlántico.

La iniciativa fue abordada en una reunión celebrada en el coworking de A Laracha, en la que participaron el alcalde, José Manuel López Varela; el concejal de Urbanismo, Pablo Cambón; la gerente de Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), Beatriz Sestayo; el responsable del área comercial, José Rey; técnicos municipales y empresarios que forman parte del clúster.

Durante el encuentro, se analizaron las condiciones del suelo y las posibilidades de desarrollo del proyecto en el municipio. El clúster plantea la ocupación de unos 150.000 metros cuadrados, lo que representa prácticamente la mitad de la ampliación prevista para el polígono empresarial.

El proyecto contempla la construcción de siete naves industriales y un circuito de test road, configurando un complejo especializado que podría convertirse en un referente del sector. La iniciativa podría contar con capital extranjero y con la participación de empresas españolas, con el objetivo de generar valor añadido al producto industrial.

"A Laracha se sitúa como una de las candidaturas más firmes para albergar este complejo, gracias a las condiciones del polígono, que permiten diseñar el suelo y las infraestructuras a medida de las necesidades empresariales", explicó Beatriz Sestayo.

A ello se suman los excelentes accesos a los puertos exteriores, especialmente al de A Coruña, así como la presencia de grandes empresas y amplias bolsas de suelo disponibles en el municipio.

Sestayo subrayó el compromiso de SEA con este tipo de iniciativas. «Les hemos dicho que apoyamos e impulsamos la creación de empresas, brindando información y apoyo logístico e institucional», afirmó. Además, resaltó que los trámites para iniciar la ampliación del parque avanzan a buen ritmo.

Tras la aprobación del informe ambiental el pasado mes de mayo, la entidad estatal ya ha presentado el Plan Estructurante con todos los requerimientos exigidos por la Xunta de Galicia y está a la espera de su aprobación.

Por su parte, el alcalde, José Manuel López, valora "muy positivamente" este proyecto, que reforzaría el posicionamiento del municipio como enclave estratégico para la industria, impulsando el desarrollo económico y la generación de empleo de calidad en la comarca.