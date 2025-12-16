Confirman la pena de 15 años de cárcel para el hombre que abusó de una menor en Arzúa

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirma la pena de 15 años de prisión para un hombre que abusó sexualmente en Arzúa de la hija de su pareja, que tenía 11 años, tras desestimar el recurso interpuesto por el procesado.

El tribunal señala que todas las versiones de la víctima "han sido coincidentes, tanto las vertidas en fase de instrucción como las que lo han sido en el plenario", además de "muy concretas y detalladas en cuanto a los hechos acaecidos en los dos episodios que han sido objeto de acusación".

Además, según la sentencia, no se acredita afectación de la capacidad volitiva o cognitiva del condenado ni se vulnera la presunción de inocencia.

El TSXG confirma la pena de 15 años de prisión para este hombre por abusar sexualmente de la hija de su pareja en el año 2015 en Arzúa. El fallo no es firme, pues se puede interponer recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.