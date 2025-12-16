El recorte de caballa y lirio amenaza a la pesca gallega: "El sector no quiere subsidios, quiere pescar"

La Federación Galega de Cofradías de Pescadores ha calificado este lunes de "nefasta" la conclusión del acuerdo de la Unión Europea (UE) sobre posibilidades pesqueras para 2026, tras aprobarse un recorte del 70% en las capturas de caballa (xarda, verdel o corriolo en gallego) y otro tajo del 41% en el lirio, que son "inaceptables", según el presidente de la Federación, José Antonio Pérez Sieira. Solo en las lonjas de la Costa da Morte, la ría de Muros e Noia y Arousa norte el impacto podría superar los cinco millones de euros en primera venta, extrapolando los datos de este año y aplicándoles los recortes, si bien todavía no está dicha la última palabra y siempre queda margen para maquillar las cuotas a través de negociaciones entre países.

Pérez Sieira es además patrón mayor de Ribeira, el puerto líder en lirio de toda Galicia y la España cantábrica y que hizo de esta especie uno de sus emblemas comerciales. Por eso, la decisión de la UE es especialmente lesiva con la capital de O Barbanza.

Más de la mitad del negocio del lirio en Galicia (unos 19 millones de euros anuales en primera venta) se subasta en Ribeira (10 millones de euros). En el resto de las lonjas de Área, entre Caión y Arousa, es una especie con mucho menos impacto económico, salvo algo en Camariñas, ya que depende de la flota del arrastre.

Y en el caso de la xarda, "también afecta mucho a Ribeira", aunque en menor medida que el lirio, explica Pérez Sieira a este diario. De los 2 millones de euros de negocio en lo que va de año en las lonjas de Área para esa especie, casi 1,6 millones corresponden a Ribeira, donde tiene mucho peso para las flotas de la bajura y el cerco, por ejemplo. También se vendieron este año 66.000 kilos en la lonja de Muros, 55.000 en Portosín, 35.000 en Fisterra o 21.000 en Malpica, entre otras, según datos oficiales de Pesca de Galicia.

Pero a esta pérdida de negocio con la que amenazan los recortes en 2026 se sumaría una cifra mucho mayor relacionada con toda la cadena de valor que genera en tierra, especialmente en el caso de la xarda en el sector del congelado. E incluso habría que sumar el impacto de otras especies sobre las que la UE ha metido tijera para el próximo año, aunque en menor porcentaje que con el lirio y la xarda.

"Una total falta de escrúpulos"

Toda esta situación genera un enorme cabreo en las cofradías gallegas. "Vemos peces pero no podemos pescarlos debido a las negociaciones entre países que ni viven ni saben de mar y que se mueven por intereses no relacionados con nuestro sector", lamenta Pérez Sieira, quien expresa su "extrema preocupación" por el nuevo escenario. En su opinión, eso puede conllevar un "goteo de abandono de la actividad pesquera ante la falta de rentabilidad económica" en Galicia.

"Aistimos atónitos a la falta total de escrúpulos y a una sumisión total a informes científicos que no tienen en cuenta aspectos socioeconómicos", añade el presidente de las cofradías gallegas. "Y asistimos atónitos a otra falta de consideración con Galicia por parte de los representantes que participaron en las negociaciones" en Bruselas. "El sector pesquero no quiere vivir de subvenciones, subsidios y ertes", avisa. "El sector pesquero quiere hacer lo que sabe hacer que es pescar y conseguir el sustento de sus familias con su trabajo".