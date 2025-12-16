Docentes del IES de Negreira piden más recursos, pero niegan conflictividad

Después de que el director del IES Xulián Magariños de Negreira, José Luis Mateos, negase la existencia de conflictividad en el centro —denunciada en estas páginas por varios padres de alumnos—, ayer fueron docentes del instituto los que se pronunciaron sobre la situación que se vive en las aulas. En un comunicado, que firman como «o profesorado do IES de Negreira», señalan que secundan la huelga convocada para hoy y mañana ante el «progresivo deterioro e falta de recursos no ensino público» y, en particular, en el IES Xulián Magariños.

Así, reclaman un incremento de recursos para poder garantizar la reducción de las ratios en las aulas. «Non somos quen de atender tanta diversidade e tantas necesidades individuais en aulas masificadas», señalan. Y añaden que muchas de esas necesidades no son estrictamente académicas, sino relacionadas con la salud mental o la integración lingüística. «É preciso persoal de apoio, no equipo de orientación dos centros e noutros servizos educativos», defienden.

Estos docentes convocan a las familias del IES Xulián Magariños a movilizarse hoy a las 9.00 horas ante las puertas del instituto para «defender o dereito a un ensino público de calidade».

A las puertas del centro también se concentrarán, según la información recabada por este diario, padres que sí creen que existe un problema de conflictividad en el instituto y que piden que se actúe ante los casos de alumnos que dificultan la convivencia en las aulas y el patio. Según estas familias, varios profesores les han llegado a pedir apoyo ante las dificultades que encuentran para impartir clase.