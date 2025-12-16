La joven promesa musical de Milladoiro: "Sempre quixen ser violinista"

Milladoiro cuenta entre sus habitantes con un auténtico diamante en bruto del violín. Anxo Gómez es un prodigio de la acústica que, a pesar de no haber alcanzado aún la mayoría de edad —tiene 17 años—, posee unas dotes excepcionales para manejar este instrumento y dejar perplejos a quienes lo escuchan.

Tras demostrar su valía al proclamarse vencedor de importantes certámenes musicales para jóvenes, como el concurso Alekshey Gorokhov (celebrado este año en Portugal) o el Corda Cidade de Vigo (2024), el virtuoso artista acaba de sumar un nuevo reconocimiento a su trayectoria al recibir el Premio Extraordinario de Enseñanzas Artísticas de la Xunta de Galicia.

El joven amesano fue el candidato más sobresaliente a juicio del jurado designado por el Ejecutivo autonómico, que tomó su decisión tras valorar tres vídeos en los que el adolescente interpretaba piezas clásicas correspondientes a tres etapas musicales diferentes.

Para Anxo, tocar el violín va mucho más allá de una simple afición: es una pasión vital y una relación sobre la que aspira a construir su futuro profesional. «Sempre quixen ser violinista, tíveno moi claro; a miña meta é ser solista», afirma rotundo.

El amesano perfecciona sus habilidades todos los días. / Susana López Carbia

El joven llega a dedicar diariamente tres horas de su rutina a ensayar, que pueden convertirse en seis o siete horas en los días en los que no tiene que acudir al instituto. Esta disciplina constante y el afán por superarse le han llevado a convertirse en el prodigioso músico que es hoy. «Síntome un violinista equilibrado en todos os aspectos», reflexiona sobre sí mismo.

Gran parte del alto nivel que ha alcanzado lo atribuye a la influencia de su profesora, Yulia Petrusevskaya, integrante de la Real Filharmonía de Galicia, que lo acompaña desde su etapa en el Conservatorio Histórico de Santiago. «Téñolle un grandísimo respecto e agradézolle todo o que son agora e o que poida chegar a ser nun futuro», señala el amesano.

Mente fría

Cuando llega el momento estrella de todo artista —la salida al escenario—, Anxo afronta los efectos naturales que experimenta cualquier músico al exponerse al público, con los nervios siempre presentes. Su secreto para mantenerlos a raya consiste en centrarse en el esfuerzo acumulado para llegar hasta ahí. «Trato de manter a mente fría e ser consciente de que non hai que ter presión, esquecer que existen os nervios», explica.

Además, se concentra plenamente en la obra que va a interpretar, su refugio para aislarse de lo exterior. «Penso no que teño que facer no escenario e gozo deses momentos ao completo, que non se dan tan de seguido e danme moita felicidade». «De feito, se hai algún ruído mentres frego as cordas nin sequera me molesta», añade.

En la actualidad, Anxo compagina sus estudios de 2º de Bachillerato en el IES do Milladoiro con una formación musical de alto nivel, un reto al que ya está acostumbrado. «En cursos pasados xa tiven que conciliar o instituto coa música, así que non creo que me sexa complicado aprobar e preparar a PAU». Además, se siente arropado por toda la comunidad educativa. «Agradezo a todo o equipo directivo e aos meus compañeiros o apoio que me brindan», confiesa.

En cuanto a su agenda más inmediata, el próximo día 28 ofrecerá un concierto en la Igrexa de Bonaval, en Santiago, en un acto organizado por la Fundación Castelao con motivo del 75 aniversario del fallecimiento del autor. Ya el 9 de enero actuará en la Casa da Cultura de Milladoiro junto a la pianista japonesa Haruna Takebe.