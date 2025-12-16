Localizan a la vecina con alzhéimer desaparecida en Lalín gracias a un dron para detectar teléfonos móviles

La mujer que padece alzhéimer desaparecida en Lalín, ha sido encontrada durante la tarde de este lunes. La noche del domingo se activó un dispositivo de búsqueda para localizar a Victoria Blanco Fraga, de 58 años, vecina de A Devesa de Arriba (O Corpiño), tras perderse después de hablar con su familia en torno a las 17.00 horas. Casi al mismo tiempo, en As Queimadas aparecía el cuerpo sin vida de Clotilde Teixeira, desaparecida desde el 17 de noviembre.

En el operativo para intentar dar con el paradero de Victoria participaron efectivos del GES de Lalín, de la Guardia Civil, y de Axega, así como un helicóptero, drones y la unidad cinológica, a los que se sumaron numerosos vecinos, los cuales buscaron durante la noche sin éxito, por lo que el rastreo se retomó al amanecer. Ya por la mañana, el marido de Victoria logró contactar con ella: tenía poca batería, estaba desorientada y se encontraba en una zona arbolada.

Operativo de búsqueda de Victoria en Lalín / Cedida

Un dron para detectar móviles, clave

Finalmente, alrededor de las 16.00 horas de este lunes, la mujer fue localizada sana y salva en una zona de monte. Su localización ha sido posible gracias a un dron de la Axega equipado con el sistema Lifeseeker, integrado en el proyecto Dronefinder, utilizado por primera vez en un caso real para detectar señales de teléfonos móviles. Tras acceder al lugar, los servicios de emergencia confirmaron su buen estado de salud. La Guardia Civil indicó que el punto donde fue encontrada se sitúa a unos cuatro kilómetros de su domicilio, en un monte de la parroquia de Losón, en dirección a la capilla de Montouto.