Los mariscadores instan a agilizar el saneamiento de la ría de Corcubión

El colectivo de mariscadores a pie de la cofradía corcubionesa insta a los concellos de Cee y Corcubión a agilizar los trámites para construir la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) para mejorar la calidad microbiológica de las aguas «e con isto, a situación dos moluscos bivalvos e deste sector», afirman.

Actualmente, recuerdan, los bancos marisqueros de Cee y Corcubión, mantienen su clasificación como zona C, lo que impide la venta directa del marisco y obliga a trasladar el producto a una zona de reinserción en Ferrol para su correcta depuración. Este proceso «supón un agravio operativo e económico», afirman.

Esta es solo una de las «circunstancias adversas que agravan a situación do marisqueo a pé desta confraría», subrayan.

A ello hay que sumar que en las últimas semanas apenas pudieron faenar debido a los «continuos episodios de toxinas» que les obligaron a paralizar la actividad. «Esta situación xera un grave impacto económico a estes traballadores do mar», indican desde la Cofradía de Pescadores Virgen del Carmen de Corcubión.

No obstante, consideran que «se poderían introducir melloras nos procesos de mostraxe actuais, ou incluso valorar a división da ampla zona I Corcubión - Fisterra para biotoxinas». Esto permitiría, añaden, «unha xestión máis eficiente e reduciría a duración dos peches por toxinas».

Por ello, la cofradía dio cuenta de esta situación al Intecmar, organismo al que solicitan «unha revisión dos protocolos e das zonas» y esperan poder tener una respuesta «en breve».

Furtivismo y mortandad

Por otra parte, a los mariscadores les preocupa también el furtivismo que, dicen, «continúa a ser unha lacra para este sector e compromete a produtividade dos bancos».

A ello, añaden, hay que sumar la mortandad del marisco provocada por causas ambientales «e outros motivos alleos ao control dos mariscadores».

A pesar de todas las adversidades, y de la demanda de los buceadores para cambiar el plan para poder extraer almeja con aire suministrado, los profesionales de a pie dicen estar dispuestos a seguir «defendendo a profesión, o modo de vida e sustento que con esforzo se foi construíndo ao longo dos anos no noso territorio e a día de hoxe é unha sinal de identidade de moitas vilas mariñeiras».