MAR

Remolcan al puerto de Malpica un pesquero con tres tripulantes a bordo

El barco sufrió problemas en el motor en la zona de Os Baldaios

La embarcación de Salvamento remolcando el pesquero.

La embarcación de Salvamento remolcando el pesquero. / Salvamento Marítimo

J. M. Ramos / E. P.

Malpica

Salvamento Marítimo remolcó esta tarde al puerto de Malpica de Bergantiños un pesquero con tres tripulantes a bordo, debido a que la embarcación sufrió problemas en el motor.

La tripulación solicitó asistencia al servicio de emergencias cuando navegaba por la zona conocida como Os Baldaios. Hasta la zona se desplazó la embarcación Salvamar Betelgeuse, que remolcó el pesquero hasta el puerto de Malpica.

Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales.

