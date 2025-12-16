FIOT
‘Territorio Regueifa’ retoma os escenarios coa estrea en Carballo
A obra está protagonizada por Manolo Maseda, Lupe Blanco e Josinho da Teixeira
Tras a cancelación da estrea inicial no Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo (FIOT34) debido a unha baixa médica, Territorio Regueifa retomou a súa presenza pública cunha mostra no Culturgal 2025, onde o público puido coñecer a esencia do proxecto e gozar dunha pequena demostración da regueifa.
Agora, a proposta prepárase para o vindeiro 6 de febreiro de 2026, ás 21.00 horas, no Pazo da Cultura de Carballo. O espectáculo é unha coprodución de Ainé, FIOT Carballo e o Centro Dramático Galego, dirixida por José L. Prieto e protagonizada por Manolo Maseda, Lupe Blanco e Josinho da Teixeira.
A obra mestura historia, humor, música e improvisación, ofrecendo unha experiencia participativa que pon en valor a tradición oral galega. Sobre as táboas, o público poderá achegarse á creatividade e á retranca propia deste xénero, nun formato que mestura teatro e interacción.
Territorio Regueifa consolida esta disciplina como un patrimonio vivo, capaz de unir diversión, coñecemento e emoción nun espectáculo festivo e participativo, ofrecendo unha oportunidade única para gozar en directo dunha das expresións máis singulares da nosa tradición.
As entradas estarán dispoñibles a partir de xaneiro.
