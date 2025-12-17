CIENCIA
AstroGalicia converte Arzúa no epicentro da astronomía
O encontro internacional xuntará a divulgadores científicos de recoñecido prestixio
O Concello de Arzúa acollerá esta fin de semana, os días 20 e 21, AstroGalicia 2025, un evento xa consolidado que converte o municipio nun punto de encontro para a divulgación científica e a astronomía en Galicia.
Reunirá a persoas investigadoras, divulgadoras e afeccionadas á astronomía, cun completo programa que inclúe charlas especializadas, obradoiros, seminarios, observacións solares e nocturnas, así como actividades paralelas abertas ao público. As inscricións aos cursos continúan abertas e poden realizarse a través da web oficial do evento: https://ceosgalegos.com/astrogalicia25-o-programa/.
Participarán relatores de recoñecido prestixio no ámbito da astronomía e da divulgación científica, como Ana Ulla Miguel, vinculada á misión Gaia; Francisco Javier Castander, investigador asociado á misión espacial Euclid; Ricardo Rizzo, especialista no estudo das estrelas masivas; Salvador Bará Viñas, referente internacional na análise do impacto das megaconstelacións de satélites; Raúl Hussein, divulgador e experto en astrofotografía, ou Martin Pawley, divulgador científico, entre outros.
O evento complétase cunha programación que inclúe exposicións e unha tenda con libros de divulgación e materiais relacionados coa astronomía.
O alcalde, Xesús Carril, sinalou que esta edición de AstroGalicia 2025 «sitúa Arzúa como epicentro da divulgación científica galega, grazas á presenza de poñentes de prestixio a nivel nacional e internacional».
