SALVAMENTO

Evacúan de urgencia al Clínico a un alemán de un crucero que navegaba frente a Cabo Fisterra

Fue trasladado al Hospital de Santiago por el 'Helimer 213'

Crucero 'Mein Schiff' en el que viajaba el hombre evacuado.

Crucero 'Mein Schiff' en el que viajaba el hombre evacuado. / Salvamento Marítimo

J. M. Ramos / E. P.

Fisterra

Salvamento Marítimo ha evacuado de urgencia a un pasajero alemán, de 60 años, del crucero Mein Schiff cuando navegaba a 38 millas al oeste de Cabo Fisterra.

La alerta fue recibida sobre las 12.10 horas de este miércoles, advirtiendo que el pasajero sufría una afección ocular.

Los servicios de Salvamento Marítimo movilizaron a la zona al helicóptero Helimer 213, que trasladó al hombre al Hospital Clínico de Santiago.

