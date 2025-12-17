Evacúan de urgencia al Clínico a un alemán de un crucero que navegaba frente a Cabo Fisterra

Salvamento Marítimo ha evacuado de urgencia a un pasajero alemán, de 60 años, del crucero Mein Schiff cuando navegaba a 38 millas al oeste de Cabo Fisterra.

La alerta fue recibida sobre las 12.10 horas de este miércoles, advirtiendo que el pasajero sufría una afección ocular.

Los servicios de Salvamento Marítimo movilizaron a la zona al helicóptero Helimer 213, que trasladó al hombre al Hospital Clínico de Santiago.