Familias del IES de Negreira piden a la Xunta que actúe ante la conflictividad

Un grupo de padres de alumnos del IES Xulián Magariños de Negreira reclama la intervención de la Consellería de Educación ante los problemas de convivencia que, aseguran, se registran en el centro, en el que están matriculados en torno a 500 estudiantes.

En concreto, estas familias proponen al departamento autonómico que realice encuestas anónimas entre el alumnado, supervisadas por la Inspección educativa, para conocer la dimensión real de los casos de acoso y desatención que, sostienen, existen en estos momentos en el instituto.

«Lo que está sucediendo es que a todo se le resta importancia, hasta el punto de que se pone en duda a quien está siendo acosado», explicaba ayer una madre a las puertas del centro, donde estas familias se concentraron coincidiendo con la primera jornada de la huelga convocada por los docentes. «Son nuestros propios hijos los que cuentan en casa lo que está pasando», añadía otra. «Los docentes están desbordados», coinciden.

Estos progenitores creen que hay dos circunstancias que determinan lo que, a su juicio, sucede en el centro: por un lado, la elevada ratio de alumnos, con aulas de hasta 30 estudiantes y gran diversidad (TDAH, TEA, dislexia o desconocimiento del idioma, entre muchas otras) y, por otro, la falta de recursos. Reclaman, en este sentido, un refuerzo del departamento de Orientación —ahora mismo con una sola plaza que ocupa una interina — y más profesorado de apoyo para atender debidamente los numerosos casos de alumnos con protocolos de diversificación curricular.

Pero, además de todo esto, estas familias, que aseguran representar el sentir de otras muchas, creen que existe una falta de protocolos claros ante situaciones conflictivas. «Los docentes tienen que tener una guía clara. Hay que proteger a los niños», alegan.

Ni la Consellería ni la ANPA ven conflictividad

Desde la Consellería de Educación, no obstante, trasladan, en respuesta a este diario, que «no hay una conflictividad especial» en el IES Xulián Magariños, «según confirma la Inspección educativa».

Sí indican que el centro negreirés acaba de activar el protocolo contra el acoso en un caso concreto y explican que en estos momentos se están llevando a cabo las «investigaciones pertinentes» para determinar si existe «una situación contraria a la convivencia».

Tampoco la ANPA, que cuenta en estos momentos con 36 familias socias, considera que en el IES Xulián Magariños exista un problema de conflictividad. «Al contrario, creemos que es un centro bastante tranquilo», señalan desde la directiva, aunque animan a las familias a dirigirse a la asociación para comunicar los problemas que detecten en el IES. «Estamos para ayudar y, para eso, es importante que estemos informados», aseveran.

Los docentes: no hay conflictividad pero faltan recursos

El profesorado del IES Xulián Magariños que secundó ayer la primera jornada de la huelga de docentes convocada en toda Galicia reclama ratios adecuadas. Menos alumnado por aula supone una mejor atención, según explican en el escrito que repartieron durante la movilización de ayer, para «aclarar» los motivos del paro, que nada tiene que ver, insisten, con una supuesta conflictividad en el centro.

Los docentes reclaman a la Xunta más profesorado de apoyo (PT, AL, etc.) para atender a un alumnado «cada vez más diverso», con grandes carencias curriculares, casos de estudiantes que se incorporan a medio curso sin refuerzo o con absoluto desconocimiento del gallego y el español. «El profesorado quiere hacer bien su trabajo, pero necesita menos alumnado por aula», subrayan.

También demandan más recursos en el departamento de Orientación. «Una única orientadora en nuestro centro no puede atender a todo el alumnado de forma eficaz», puntualizan, y recuerdan que la recomendación internacional es contar con un orientador por cada 250 estudiantes.

El profesorado en huelga pide, además, una reducción de la burocracia, de manera que los equipos directivos y los tutores puedan centrarse en sus funciones educativas.

Recuperar las 18 sesiones lectivas semanales, un contrato de verano para los sustitutos y la reducción de horario para mayores de 55 años son otras de sus reivindicaciones.