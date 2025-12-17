SERVIZOS
Novo vehículo para a Policía Local de Malpica
Foi financiado cunha subvención da Xunta de Galicia
O Concello de Malpica de Bergantiños incorporou un novo vehículo ao parque móbil da Policía Local, co obxectivo de mellorar a prestación dos servizos de seguridade cidadá e reforzar os medios materiais do corpo policial.
A adquisición do vehículo foi posible grazas a unha subvención competitiva concedida pola Dirección Xeral de Administración Local, no marco do Fondo de Compensación Ambiental 2025, cunha contía total de 32.186 euros.
"Este novo recurso permitirá optimizar os desprazamentos, incrementar a capacidade de resposta ante incidencias e mellorar as condicións de traballo da Policía Local, redundando nun servizo máis eficaz e próximo para a veciñanza", segundo subliña o alcalde, Eduardo Parga.
Desde o Concello de Malpica de Bergantiños destácase tamén a importancia deste tipo de axudas, "que permiten ás administracións locais continuar investindo en seguridade, modernización e mellora dos servizos públicos, contribuíndo así ao benestar e á calidade de vida da cidadanía".
- Así será el invierno en Galicia después de un otoño 'extremadamente cálido
- La joven promesa musical de Milladoiro: 'Sempre quixen ser violinista
- Santiago tendrá un vuelo directo a Ámsterdam el próximo verano operado por KLM
- Aena propone 14 rutas clave para reactivar el aeropuerto de Santiago tras el desplome de la conectividad
- Roban el Grinch de una de las casas más adornadas de Santiago en Navidad: 'Supoñemos que foron eles
- Almeja babosa a 50€/kg y besugo a más de 70 a diez días de Nochebuena
- Oportunidad en Santiago: finca con dos viviendas y renta activa en Castiñeiriño por 155.000 euros
- Una familiar del desaparecido viaja a Muxía con llaves del coche para inspeccionarlo