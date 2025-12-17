O BNG denuncia o veto do PP ao arranxo da ponte de Maroxo, en Arzúa
Destaca a "incoherencia" dos populares por rechazar no Parlamento galego unha actuación que apoiaron no pleno do Concello
Unha vez concluído o trámite parlamentario do proxecto de Orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2026, o BNG denuncia o voto en contra do Partido Popular a todas as emendas formuladas pola formación nacionalista “nun exercicio claro de absolutismo e falta de diálogo”, salienta Iria Carreira, deputada no Parlamento galego.
Nomeadamente, desde o BNG lamentan o voto en contra á emenda que buscaba introducir unha partida específica para a reconstrución da ponte caída sobre o río Iso na estrada a Maroxo, en Arzúa. Un voto en contra que se produce só uns días despois de que o mesmo Partido Popular votase a favor da moción defendida polo BNG no pleno municipal deste mes de decembro, onde se recollía a petición dunha dotación singularizada para esta infraestrutura.
"Esta é unha mostra máis da incoherencia do Partido Popular e unha evidencia da falta de interese real por solucionar os problemas diarios da veciñanza arzuá”, apunta Lucía López, voceira municipal do BNG. "Trátase dunha infraestrutura importante para o noso rural, onde o Concello fixo o seu traballo mais coa que cómpre que outras administracións colaboren economicamente”., engadiu.
Ademais, López remarca que “o señor Rivadulla terá que dar explicacións ante a veciñanza de Arzúa desta falta de coherencia do Partido Popular e de por que os seus compañeiros no Parlamento galego votaron en contra dun investimento tan necesario”.
Outras cuestións específicas de Arzúa que, segundo o Bloque, foron excluídas dos Orzamentos da Xunta para 2026 polo voto en contra do Partido Popular son investimentos singularizados para unha reforma integral do CEIP de Arzúa, a pesar de que tamén neste caso o PP de Arzúa tivera votado a favor desta cuestión no pleno municipal; para o incremento de chan industrial no municipio ou para a rehabilitación do complexo deportivo de Portodemouros.
