Activado el plan ante riesgo de inundaciones por el aumento del caudal del río Cambeda, en Vimianzo

Se realizará un seguimiento de caudal debido al riesgo de desbordamiento

Imagen de archivo del desbordamiento de un río en Costa da Morte.

Imagen de archivo del desbordamiento de un río en Costa da Morte. / Cedida

Europa Press

Vimianzo

La Xunta ha activado el Plan especial de protección civil ante el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal) ante el aumento del caudal del río Cambeda, en la localidad de Vimianzo.

Según ha informado el 112 Galicia, se activa este plan para el seguimiento de caudal de los ríos debido al riesgo de desbordamientos en algunos puntos.

En concreto, los sistemas de observación del organismo de la cuenca advierten de los altos niveles en la estación de este río del municipio coruñés.

Por todo ello, Emerxencias recomienda a la población adoptar medidas de autoprotección no realizar actividades en espacios fluviales, no cruzar una zona inundada, así como puentes o torrentes.

Además, si el agua alcanza el vehículo se debe salir rápidamente y buscar un lugar elevado. En caso de inundación en una vivienda, recomienda acceder a la parte más alta del inmueble.

