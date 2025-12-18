Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aparecen seis porcos mortos no regato de Coiro, na Laracha

O Concello condena esta actuación "irresponsable e inaceptable" e xa denunciou os feitos

Corpos dos porcos no regato.

Corpos dos porcos no regato. / Cedida

Suso Souto

A Laracha

O Concello da Laracha denunciou este xoves ante a Garda Civil e o Seprona a aparición de seis porcos mortos nun regato da parroquia de Coiro, á altura da ponte de Ramisquido.

Un particular alertou da presenza de varios cadáveres de animais no cauce fluvial. Persoal municipal desprazouse ao lugar para facer as comprobacións oportunas. O Concello denunciou os feitos e encargoulle a retirada dos animais á empresa Gesuga, co obxectivo de garantir a seguridade sanitaria e ambiental da zona.

O Concello condena esta actuación «irresponsable e inaceptable, que supón un atentado contra o medio natural e que podería implicar un grave risco medioambiental e para a saúde, ademais dun desembolso para as arcas municipais».

