Aparecen seis porcos mortos no regato de Coiro, na Laracha
O Concello condena esta actuación "irresponsable e inaceptable" e xa denunciou os feitos
A Laracha
O Concello da Laracha denunciou este xoves ante a Garda Civil e o Seprona a aparición de seis porcos mortos nun regato da parroquia de Coiro, á altura da ponte de Ramisquido.
Un particular alertou da presenza de varios cadáveres de animais no cauce fluvial. Persoal municipal desprazouse ao lugar para facer as comprobacións oportunas. O Concello denunciou os feitos e encargoulle a retirada dos animais á empresa Gesuga, co obxectivo de garantir a seguridade sanitaria e ambiental da zona.
O Concello condena esta actuación «irresponsable e inaceptable, que supón un atentado contra o medio natural e que podería implicar un grave risco medioambiental e para a saúde, ademais dun desembolso para as arcas municipais».
- El barrio de Santiago que celebrará la Navidad por todo lo alto: 'Haberá moita música e demais sorpresas!
- Aena propone 14 rutas clave para reactivar el aeropuerto de Santiago tras el desplome de la conectividad
- Así será el invierno en Galicia después de un otoño 'extremadamente cálido
- Santiago tendrá un vuelo directo a Ámsterdam el próximo verano operado por KLM
- Oportunidad en Santiago: finca con dos viviendas y renta activa en Castiñeiriño por 155.000 euros
- Roban el Grinch de una de las casas más adornadas de Santiago en Navidad: 'Supoñemos que foron eles
- La joven promesa musical de Milladoiro: 'Sempre quixen ser violinista
- ¿A dónde podría viajar desde Santiago con el futuro billete único de 60 euros?