Xunta y Concello de Teo dotan a Cacheiras con un centro de día que buscan abrir en 2026

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, firmó con la alcaldesa de Teo, Lucía Calvo de la Uz, un nuevo convenio de colaboración para la creación de un centro de día en el municipio. La Xunta invierte 780.000 € en esta actuación, que entrará en funcionamiento el próximo año e incluirá 40 plazas públicas para el cuidado de mayores. La titularidad del edificio será municipal.

Este es el segundo acuerdo firmado entre las administraciones autonómica y local para la realización de este proyecto. El primero se rubricó en noviembre del año pasado para financiar con 180.000 euros la compra por parte del Ayuntamiento de un inmueble en Cacheiras en el que se situará el nuevo recurso. A través del nuevo convenio suscrito este jueves por la mañana, la Xunta aporta otros 600.000 € para acometer las obras de adaptación como centro de día del inmueble adquirido.

Labor en común

Fabiola García destacó la importancia del trabajo conjunto de la Xunta y del Concello de Teo para sacar adelante este recurso, que «permitirá aos maiores seguir vivindo nas súas casas, no seu lugar de sempre, sen renunciar a estar ben coidados e atendidos, e que tamén dará máis facilidades ás familias para conciliar».