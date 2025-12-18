Cee tendrá en 2026 el presupuesto más alto de su historia

La Corporación municipal de Cee aprobó este miércoles, con los votos a favor del PSOE y en contra del BNG y la abstención del PP (la edil de IxCee no asistió) el presupuesto de 2026, que asciende a 8,3 millones de euros, «o máis alto da historia do municipio», dijo la alcaldesa, Margarita Lamela.

El incremento es del 9,8% respecto al de 2025 y casi duplica al de 2019, «o que demostra unha evolución económica sólida e responsable», añadió la regidora.

La partida del Servizo de Axuda no Fogar se eleva de 728.208 a 772.262 euros, y la de la escuela infantil, de 156.000 a 235.000.

El presupuesto contempla además una partida de 30.000 € con la que se expropiará un terreno en O Fornelo, de 8.481 m2, para la construcción de la nueva depuradora por parte de Augas de Galicia. Asimismo, se reservan 188.264 € para mejoras en la plaza de abastos, en la que se habilitarán espacios de almacenamiento y se renovarán la red eléctrica, la iluminación, la ventilación y el sistema contra incendios.

Otros 496.707 euros se destinarán a obras de mejora del complejo deportivo de San Paio de Refoxos, consistentes en la construcción de un nuevo campo para entrenamientos, una rede de saneamiento conectada a la canalización municipal, una senda que garantizará la accesibilidad y la seguridad peatonal y la pavimentación del acceso y la mejora de una zona de estacionamiento, subvencionada por la Diputación Provincial de A Coruña.

Para la obra de construcción de un mirador voladizo de O Son, subvencionada por el GALP, se presupuestan 68.626 euros.

También se contempla la mejora de viales en Lires, subvencionada por Agader con una aportación de 32.352 euros.

Al capítulo de personal se destinan 2,3 millones (un 28,4% del presupuesto). Al respecto se prevé una subida del 4% (no aplicable hasta la entrada en vigor de las disposiciones estatales en esta materia) y se reservan 150.000 euros para el caso de que se apruebe la modificación de la RPT.

Jesús Picallo (PP) dijo que «o incremento do orzamento non compensa a suba da vida nin dos impostos e taxas municipais» y lamentó, al igual que los nacionalistas, que no se aumente la subvención para las fiestas de A Xunqueira (50.000 €).

Serxio Domínguez (BNG) criticó la subida de tasas de las escuelas de teatro y música y de la recogida de basura «esta dous anos consecutivos».