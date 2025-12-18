La muerte de un trabajador de Congalsa por causas naturales obliga a cancelar la cena de Navidad
Ocurrió en la madrugada de este jueves, en el turno de noche
La empresa se puso en contacto con la familia desde su sede en A Pobra
Redacción
Congalsa empresa especializada en soluciones de alimentación, lamenta profundamente el fallecimiento de un miembro de su plantilla por causas naturales, ocurrido en la madrugada de este jueves mientras desarrollaba su trabajo durante el turno de noche en sus instalaciones de A Pobra do Caramiñal. La compañía se ha puesto en contacto con la familia para trasladarle sus más sinceras condolencias ante este trágico suceso, que se produce a las puertas de la Navidad.
Duelo
En señal de respeto y duelo, Congalsa ha decidido cancelar su tradicional cena navideña, prevista para mañana, viernes 19, a partir de las 21.00 horas, en el Pabellón Torres Colomer de Ribeira. Congalsa quiere expresar públicamente su pesar por esta pérdida y acompañar a la familia, compañeros y allegados del trabajador en estos momentos de dolor.
